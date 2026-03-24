VIVA新歌MV高質 「好想追趕亞洲頂級水準」

女團VIVA昨日(23日)推出本年度首支派台作品《BABY Savage》，由T-Ma與JONO作曲、T-Rexx填詞、JONO編曲、T-Ma監製，大膽展現女生的多面性，甜美跟鋒利並不對立，溫柔與危險更加可以共存。

對於今次作品，VIVA坦言十分有共鳴，原來大家都有極大反差，都是「表裡不一」。Macy分享最近拍攝時的開心經歷：「最近拍攝其實有攝影師同我講『平時睇你IG估唔到你都可以咁有活力，咁搞怪，俾咗好多驚喜我。』我聽完之後超級開心。因為其實我表面係鍾意公主look，平時sweet樣比較多，但其實我係man底，笑聲好低音，講嘢好豪放，唔只係大家平時睇到嗰一面！」而Ada同樣自爆外表跟內在有強烈反差，「我覺得我嘅外表俾人睇落有陣時有啲強勢，但其實私底下嘅我反而係一個比較柔弱嘅女仔。」

至於Carina跟VALC亦不遑多讓，VALC笑言：「我個樣成日被人話好有距離感，好似好難相處，但其實我係最鍾意攬住公仔瞓覺嗰個。」Carina則透露：「平時我好似好有氣勢，但反而係團隊入面最無殺傷力嗰個，哈哈。」

新歌推出後，隨即引來不少網民大讚，「好少見香港MV咁有水準」、「以為是韓國MV」、「認真係幾型，VIVA好高汁（質）！加油」。隊長Carina看到網民的熱烈回響，感動表示：「雖然自己只是新人，但投身香港娛樂行業，成為其中一份子，好想本地嘅製作能夠追趕亞洲頂級水準，希望唔失禮。」

5月加入Hyrox玩接力賽

此外，VIVA透露5月將會加入Hyrox，已經報名玩接力賽，現時開始訓練，Carina談及參賽緣由：「我哋係一隊鍾意挑戰嘅女團，年頭我跑完馬拉松之後，就向大家提議挑戰Hyrox，因為今年係VIVA成軍兩周年，好想我哋四個一齊完成一件事，各自為自己定下一個目標去達成。」