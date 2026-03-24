五索現禿頭情況要戴假髮 頭頂光脫脫令人憂心

「最強小三」鍾睿心（五索）與大生銀行主席兼大生地產副主席馬清鏗愈愛愈高調，早前五索的公司舉行春茗，她以創辦人身份上台致詞，其髮量驚人，沒想到竟然是一個假髮。昨日她上載照片，拍下自己脫下假髮的一刻，更向網民展示她光禿禿的頭頂，令人震驚！

五索在片中穿上緊身吊帶背心，令大家都注視在她澎湃上圍，但當她脫下假髮時，隨即搶去她胸前偉大的焦點。影片見到她左面頭髮比較稀薄，頭頂更有一個大窿。她說︰「最近有好多人問我，係咪換咗妝容或者整咗容？其實我最大嘅改變係，戴咗假髮。」她直言「有啲恐怖」，並指「鬼剃頭、脫髮」問題困擾她多時，加上那個位置「真係遮唔到」，於是索性戴假髮。她更展示另一個金色的假髮，亦即是她春茗當日所戴的那個。她更在影片下寫道︰「其實我係成個頭都甩晒頭髮，唔係淨係頭頂哈哈哈！不過費事恐嚇你哋了，我好想同大家講一句It's ok not be ok！5 索 same here too」、「快啲留言祝我早日康復啦」