莊思敏曾是「針劑達人」 見友人醫美過度皮肉分離即縮沙

莊思敏因親眼目睹朋友因過度依賴醫美而導致「皮肉分離」的恐怖經歷，令她不敢再打針。

莊思敏（Jacquelin）與美容儀創辦人日前接受范振鋒主持的《「鋒」繼續吹》全新美容環節《靚靚陪審團》，一同探討美容儀器的選擇與風險。Jacqueline在節目中自爆由「針劑達人」變為「膽小派」，全因親眼目睹朋友因過度依賴醫美而導致「皮肉分離」的恐怖經歷。

美容科技日新月異，市面上的美容儀器五花八門，消費者如何揀選適合自己的療程成為一門學問。Jacqueline坦言自己年輕時對醫美項目相當大膽，早年曾嘗試過不少針劑療程，包括保濕針、Botox等，可謂「針劑達人」。然而，隨著見識增多，她反而變得謹慎。她分享道：「以前覺得試吓無妨，但現在見到身邊好多朋友，可能做嗰刻好靚，但幾年之後，隨住年紀增長，皮膚彈性變差，但啲填充劑係唔會變，結果出現皮肉分離，好詭異。」