莊思敏曾是「針劑達人」 見友人醫美過度皮肉分離即縮沙

莊思敏（Jacquelin）與美容儀創辦人日前接受范振鋒主持的《「鋒」繼續吹》全新美容環節《靚靚陪審團》，一同探討美容儀器的選擇與風險。Jacqueline在節目中自爆由「針劑達人」變為「膽小派」，全因親眼目睹朋友因過度依賴醫美而導致「皮肉分離」的恐怖經歷。
美容科技日新月異，市面上的美容儀器五花八門，消費者如何揀選適合自己的療程成為一門學問。Jacqueline坦言自己年輕時對醫美項目相當大膽，早年曾嘗試過不少針劑療程，包括保濕針、Botox等，可謂「針劑達人」。然而，隨著見識增多，她反而變得謹慎。她分享道：「以前覺得試吓無妨，但現在見到身邊好多朋友，可能做嗰刻好靚，但幾年之後，隨住年紀增長，皮膚彈性變差，但啲填充劑係唔會變，結果出現皮肉分離，好詭異。」
Jacqueline更透露，有一位認識了20年的模特兒朋友，曾經是圈中公認的美女，但在她失聯四、五年後再重逢時，竟然完全認不出對方。「佢成個樣唔同晒，個嘴變到好凸，好似孖膶腸咁，顴骨好高，但其他位置就開始下垂。見到咁樣，真係覺得好得人驚。」談到美容儀器，Jacqueline表示自己曾幫襯過超過十間美容院，發現不同技師的質素參差。她無奈地說：「我只係想保濕同埋塊面細啲，但個個都建議我做唔同嘅嘢。有人叫我打溶脂針，有人叫我做HIFU，但又話我呢種有肉嘅面要做高能量機溶脂，搞到我好混亂。」
雖然對高能量醫美項目變得謹慎，但Jacqueline表示自己從20歲開始工作起，就非常注重護膚基本功，特別是清潔和保濕。「無論幾攰都要敷mask，就算真係冇時間，都要厚敷乳霜，千祈唔好俾皮膚乾，一乾就會出細紋。」她寄語消費者，在接受任何療程前應做足資料搜集，了解機種及功效，並觀察治療師是否能夠清晰解釋流程，「如果你問到佢口啞啞，嗰陣你就可以趁機走人。」