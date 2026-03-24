足球女將2｜螢花再次不敵元朗女足 連家穎自責淚灑球場

ViuTV節目《足球女將2》今晚將播出最後一集，螢花將於4月5日在南華會進行終極一戰。昨晚（23日）播出的一集，螢花再次對決第一季的對手佳聯元朗女足。雖然最後仍輸給對手，主教練盧均宜指已經看到大家的進步和拼搏精神。完場後，連家穎（Vian）因自己的表現未如理想而自責痛哭，隊友都紛紛安慰。Vian坦言想在螢花中彌補遺憾：「當初田徑就係差唔多可以代表香港比賽嘅時候，就傷得好勁。可能好多人覺得我一帆風順，但好多細節位都係陰啲陰啲咁無咗個機會。宜家俾唔到自己一個交代，每日係到諗不如離開呢個圈，不如唔好做喇。好想嚟呢到踢波嘅原因係一來我仲可以留係到，二來係可以做到鍾意做嘅嘢，大家睇到唔同嘅我。雖然大家笑我衝動，但呢個係我最後機會。唔想係到求其馬虎踢兩下波，無意思。」調整好狀態的Vian繼續樂觀積極去爭取正選位置，笑言想做正選的決心大到前所未有。最終，因她的努力和進步，成功在今場以正選前鋒落場比賽。