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娛樂
出版：2026-Mar-24 19:10
更新：2026-Mar-24 19:10

五月天演唱會｜頭場變特別場 五迷攻陷啟德有fans滿意安排

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大批五迷到啟德主場館打卡拍照，非常開心！(林俊源攝)

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台灣樂隊五月天在啟德主場館舉辦四場《#5525+1 回到那一天》25 週年巡迴演唱會，原定今日(24日)舉行頭場，但在舉行前不足兩星期卻通知取消，改於同月29日舉行「香港站生日限定」場，引起歌迷不滿，更向消委會、海關投訴。其後主辦單位為彌補損失，宣布購買了24日場次的的觀眾，可在當天於啟德主場館，參與五月天香港站彩排特別場。彩排特別場約40分鐘，當日晚上7時舉行，觀眾可在5時半入場。

今日現場所見，有大批操普通話的五迷到場在場外拍照，也有香港的五迷手持應援物到打卡位拍照留念。售賣五月天應援周邊產品的店舖外，已出現長長人龍，目測有近千人排隊，場面墟冚。現場也有警察、海關人員巡視打擊假飛、黃牛。至於主場館門外，也有不少手持門票的fans排隊入場，秩序大致良好。

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對大會安排滿意

有五迷表示對主辦方取消今天的場次，一度感到失望，但相信五月天及大會背後有難處，「佢哋一定係有原因先會咁做，我哋作為歌迷係絕對體諒及包容。」該名歌迷續指，大會已全數退回門票款項，令她沒有捐失，「反正我哋都預咗睇幾場，索性用呢幾日留喺香港玩吓，當係一個小假期」。她對大會安排入場看彩排感滿意，直言「收到消息嗰晚，我真係開心到瞓唔着！」她感謝阿信及五月天對歌迷的重視，亦有成功退款的歌迷表示成功買到3月29日及其他場次的門票。

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五月天在啟德主場館舉辦四場25 週年巡迴演唱會，儘管是特別彩排場次，場外依然人頭湧湧。(林俊源攝)

有黃牛高價收購彩排門

一名獲朋友轉贈門票的歌迷表示，朋友因今日要上班未能到場，特意將票送給她。「佢話與其俾黃牛炒高價，不如送俾真正鍾意五月天嘅人。」她強調「五迷」一向反對炒賣門票，早前曾有黃牛試圖高價收購彩排門票，但他們一致拒絕，「我哋寧願送俾朋友，都唔會助長黃牛」。

 

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