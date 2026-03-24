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娛樂
出版：2026-Mar-24 20:54
更新：2026-Mar-24 20:54

佘詩曼《正義女神》內地收視破億 宣傳被fans扯埋一面淡定處理

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佘詩曼到內地宣傳時，一度被fans拉入人群內，工作人員隨即護花。

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佘詩曼主演的《正義女神》現正在大陸熱播中，香港方面將由3月30日起，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。官方於翡翠台黃金時段首推專誠找來女主角佘詩曼領軍八大新生代演員，包括近日因在劇中表現出色、人氣急升的劉倬昕，還有陳若思、丘梓謙（蔥頭）、馮皓揚、樂珈嘉、施焯日、蔡景行及羅皓誼，拍攝全新宣傳片。

《正義女神》在內地開播不久，點擊火速衝破1.4億次，表現更勝《新聞女王2》。不少觀眾指阿佘的角色比起Man姐更吸引，而且予人截然不同的感覺。她早前於微博分享演出心得，表示言惠知大部分時間均「坐在法庭上，看、聽、想、查」。為求深入演繹角色，她更到法庭旁聽，務求貼近法官日常與審案節奏。

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早前阿佘與幾位主要演員在內地宣傳《正義女神》，吸引大批fans到場支持，場面墟冚。小紅書流出一條影片，見到阿佘離場跟fans揮手互動時，有人拉她的手臂，令她整個人向前傾兼陷入人群堆內，現場保安、工作人員隨即上前保護阿佘，阿佘被拉倒的時候曾一臉驚訝，但火速回復笑容，表現淡定繼續跟fans揮手、派心心。另外，佘詩曼完成內地宣傳之後，趁未開始香港的宣傳，與一眾好友飛到新加坡吃喝玩樂，阿佘更完全不用節食，不停在網上分享當地美食，非常開心。

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