陳卓賢由情歌王子變搖滾型男 《花邊細胞》一改風格令人驚喜

陳卓賢(Ian)早前表示會每一個月出一首歌，繼《傷口上灑辣椒醬》及《無名指》之後，今個月派的新歌一改風格，帶來耳目一新的搖滾快歌《花邊細胞》，繼續由他包辦曲、詞，兼任監製，編曲則請來與方大同合作無間的Dereck Sepnio操刀。除了展現Ian全能創作人本色外，亦讓大家看見他「情歌王子」的另一面，原來Ian都rock到。

Ian由唱作暖男搖身一變成為搖滾型男，新歌曲風確實令人有驚喜。MV沒有花巧的佈景與情節，Ian憑感情與演技，單人獨挑大梁，簡單地穿上開胸白恤衫，孭上電結他，個人魅力已教fans著迷。過去Ian曾多次在演出上用電結他自彈自唱，今次《花邊細胞》的前奏及中間的音樂間奏，完全可以讓Ian在下一個演唱會表演，大展身手。

Ian擅長用事物借喻事件，由他填詞的《鯨落》、《地球上的最後一朵花》、《玩偶奇遇記》、《無名指》都是用上借喻手法，今次搖滾的《花邊細胞》中亦見到Ian 遣詞用字的細心。《花邊細胞》官方英文名是Gossip ，概念上是將「是非」形容為會分裂擴散的「細胞」，諷刺現今社會，說是道非的情況遍布於公開場合或網上平台，滿目都是不盡不實、不負責任的評論，甚至有誣蔑與誹謗成份。lan以自己創作的音符與文字，抒發了自己期望活出真我的感受。《花邊細胞》與他有份參與填詞的《夜視鏡》有互相呼應的感覺，前者「我半夜看清晰這都市異相，夜幕下低調踱步局外望熱鬧國度」，後者「飛 窺探俯瞰一切的眾神，仍然無阻我將世俗看清」，都是Ian渴望抽離這污染的世界，保留赤子之心的控訴。