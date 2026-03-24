陳瀅自知口臭照咀洪永城 張曦雯：佢應該會唱你

由張曦雯(Kelly)、陳瀅等主演的喜劇《臥底嬌娃》播出以來話題不斷，兩位「嬌娃」近日孖住登上葉念琛於《Meaningful》頻道主理的全新愛情節目《越問越雙琛》做首集嘉賓，大談愛情路上的「kam人」！

陳瀅先爆Kelly有眾多追求者：「Kelly有好多約會，她好好，無論如何俾機會你。」Kelly亦表示遇過追求者，「第二次出嚟就要錫錫，咁樣唔kam咩」，「我唔係好鍾意太主動嘅男仔，會嚇親我。」陳瀅卻表示，「我係主動到嚇親人嘅人，可能我先係kam人！」

醉醒扮唔識葉念琛

葉念琛亦分享趣事，「陳瀅成日唔記得嘢，點解會搵佢拍《美麗戰場》？嗰陣我同人講話識佢，話識佢好耐㗎喇，之前見過佢、食過飯咁。」陳瀅即自爆話佢成日飲醉酒會Facetime葉念琛！但原來葉念琛介意嘅係，「後尾我同人講其實我識佢，但陳瀅每次都話唔係，成日話唔記得！」Kelly更補充指陳瀅還會group FaceTime。

愛情路上有kam人，演藝路上是否又見過？張曦雯指：「拍咀戲然後把口好臭，到依家都有呢個情況。我覺得一個人口臭，如果臭到一個地步，係唔可能唔知道自己口臭。」



提到口臭一事，陳瀅卻有另一個經驗：「反而可能係我口臭，記得拍《黃金有罪》，對手係洪永城，因為我嗰陣時病緊，病緊係有口氣，因為病有細菌，然後可能佢會周圍唱。」Kelly則說：「以洪永城個性應該有（周圍唱）。」