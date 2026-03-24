五月天演唱會｜彩排長足1小時！紅色跑車再出動 阿信為場次取消致歉

台灣樂隊五月天在啟德主場館舉辦四場《#5525+1 回到那一天》25 週年巡迴演唱會，原定今日(24日)舉行頭場，但在舉行前不足兩星期卻通知取消，改於同月29日舉行「香港站生日限定」場，主辦單位為彌補損失，宣布購買了24日場次的的觀眾，可在當天於啟德主場館，參與五月天香港站彩排特別場長約約40分鐘。

彩排特別場有近2萬觀眾入場，原定40分鐘的演出，最後唱足1個多小時，合共演繹八首經典歌曲，包括《OAOA》、《一顆蘋果》、《離開地球表面》、《戀愛ing》、《傷心的人別聽慢歌》、《你是唯一》、《頑固》與《笑忘歌》。開場面對台下滿滿的「觀眾」，阿信在台上忍不住開起玩笑，「畢竟是彩排，當然是有很多音響上面、樂器上面未調整好的地方。現場有沒有人在搞鬼？我們是五月天。」隨後他更假裝嚴肅地要求檢查全場觀眾的工作證，引得台下一片笑聲。

阿信續說︰「在25年中，你看過無數五月天演唱會，但你卻沒有看過五月天採排是甚麼樣子，歡迎大家來到五月天5525彩排現場！」石頭在台上強調，他一向把「彩排視同演出」，而瑪莎則坦率：「彩排其實很無聊，錯誤百出，細節被大家看光光，希望大家看到有趣的地方。」怪獸即時特別點名要大家留意「瑪莎的細節」。其他成員隨即加入調侃行列，一人一句笑指：「他只有一『節』，他只有一『節』，細細的，細節，看一下就過去……」令瑪莎只能無奈苦笑回應：「彩排也要開黃腔？」令全場歌迷笑過不停。

臨近尾聲時，阿信在時深情說道：「原來相聚取消了，但五月天還是惦記著你們，謝謝你們今天還是來到現場。我們除了向現場每一位致上歉意之外，也要和今天沒有到場，和在網絡上看到這段的朋友，致上最深的歉意。希望我們在接下來的日子裡面，依然能夠擁有、完整無缺、有我有你的演唱會，再次謝謝你們！感謝你們！能夠與你們分享每一個不同的夜晚，我覺得都是獨一無二、不可多得的機會，今天還是非常感謝大家，陪我們來到5525 彩排特別版，再一次謝謝你們！」

最後這個特別場在歡聲笑語與歌聲中延長至一個多小時。雖然彩排天並沒有任何華麗的舞台特效，但歌迷們仍看得非常投入。有不少內地五迷表示希望可以每一次都有彩排場，有歌迷事後激動地表示：「原本以為錯過了演唱會，沒想到換來更珍貴、更近距離的體驗！看著他們在台上輕鬆互動，一邊調整樂器一邊唱歌，那種真實感比正式演出更觸動人心。」