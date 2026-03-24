熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-24 23:22
更新：2026-Mar-24 23:22

五月天演唱會｜彩排長足1小時！紅色跑車再出動 阿信為場次取消致歉

分享：
GX0A5055

五月天演唱會這架紅色跑車再次重臨香港！

adblk4

台灣樂隊五月天在啟德主場館舉辦四場《#5525+1 回到那一天》25 週年巡迴演唱會，原定今日(24日)舉行頭場，但在舉行前不足兩星期卻通知取消，改於同月29日舉行「香港站生日限定」場，主辦單位為彌補損失，宣布購買了24日場次的的觀眾，可在當天於啟德主場館，參與五月天香港站彩排特別場長約約40分鐘。

WhatsApp Image 2026 03 24 at 6.34.26 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 24 at 6.34.26 PM WhatsApp Image 2026 03 24 at 6.34.22 PM WhatsApp Image 2026 03 24 at 6.34.24 PM (1) WhatsApp Image 2026 03 24 at 6.34.22 PM (2) WhatsApp Image 2026 03 24 at 6.34.26 PM (3) WhatsApp Image 2026 03 24 at 6.34.24 PM (3) WhatsApp Image 2026 03 24 at 6.34.21 PM WhatsApp Image 2026 03 24 at 6.34.25 PM (1)
彩排特別場有近2萬觀眾入場，原定40分鐘的演出，最後唱足1個多小時，合共演繹八首經典歌曲，包括《OAOA》、《一顆蘋果》、《離開地球表面》、《戀愛ing》、《傷心的人別聽慢歌》、《你是唯一》、《頑固》與《笑忘歌》。開場面對台下滿滿的「觀眾」，阿信在台上忍不住開起玩笑，「畢竟是彩排，當然是有很多音響上面、樂器上面未調整好的地方。現場有沒有人在搞鬼？我們是五月天。」隨後他更假裝嚴肅地要求檢查全場觀眾的工作證，引得台下一片笑聲。
adblk5
GX0A5384 GX0A5138 GX0A5290 GX0A5452 GX0A5472
阿信續說︰「在25年中，你看過無數五月天演唱會，但你卻沒有看過五月天採排是甚麼樣子，歡迎大家來到五月天5525彩排現場！」石頭在台上強調，他一向把「彩排視同演出」，而瑪莎則坦率：「彩排其實很無聊，錯誤百出，細節被大家看光光，希望大家看到有趣的地方。」怪獸即時特別點名要大家留意「瑪莎的細節」。其他成員隨即加入調侃行列，一人一句笑指：「他只有一『節』，他只有一『節』，細細的，細節，看一下就過去……」令瑪莎只能無奈苦笑回應：「彩排也要開黃腔？」令全場歌迷笑過不停。
adblk6
GX0A5495

《#5525+1 回到那一天》彩排特別場。

臨近尾聲時，阿信在時深情說道：「原來相聚取消了，但五月天還是惦記著你們，謝謝你們今天還是來到現場。我們除了向現場每一位致上歉意之外，也要和今天沒有到場，和在網絡上看到這段的朋友，致上最深的歉意。希望我們在接下來的日子裡面，依然能夠擁有、完整無缺、有我有你的演唱會，再次謝謝你們！感謝你們！能夠與你們分享每一個不同的夜晚，我覺得都是獨一無二、不可多得的機會，今天還是非常感謝大家，陪我們來到5525 彩排特別版，再一次謝謝你們！」

adblk7
XIA 9986 GX0A5024 XIA 9858 XIA 9796 GX0A4926 XIA 9903 XIA 9878 GX0A5626

最後這個特別場在歡聲笑語與歌聲中延長至一個多小時。雖然彩排天並沒有任何華麗的舞台特效，但歌迷們仍看得非常投入。有不少內地五迷表示希望可以每一次都有彩排場，有歌迷事後激動地表示：「原本以為錯過了演唱會，沒想到換來更珍貴、更近距離的體驗！看著他們在台上輕鬆互動，一邊調整樂器一邊唱歌，那種真實感比正式演出更觸動人心。」

ADVERTISEMENT

送挪亞方舟暢玩門票2張及遊戲代幣10個

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務