他們的澳洲駕期｜丁子朗大晒人魚線健碩body迫爆mon 戴祖儀三點式迎戰

無綫《他們的澳洲駕期》本周主角是吳若希、戴祖儀及丁子朗，三人啟動的是昆士蘭（Queensland）夏日之旅。三人在今趟旅程享受陽光與海灘、親親大自然兼大歎海鮮，行程豐富。三人還入住了整個山頭僅得六間的Pet farm獨立木屋，並齊齊BBQ傾心事；期間製作組準備了Jinny 16年前的唱歌片段，看着當年青澀的自己，Jinny感觸良多。她坦言當年十分「驚青」，對別人要求千依百順，並忍不住想起24歲時的艱難時刻：「嗰段時間我阿媽入咗醫院，加埋好多嘢發生，我唔expect 24歲就已經要經歷，將一個懵懂嘅自己逼住變成一個要獨當一面嘅人，我需要去hold起成頭家。」Joey則分享了面對Hater的心態，豁達表示不介意被討厭：「因為鍾意你嘅人一定多過討厭你嘅人」、「因為睇一個人嘅缺點永遠容易過睇一個人嘅優點」。