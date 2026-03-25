草蜢直播演唱會周邊曝光 預告$780成寵粉區

草蜢開騷在即，趁閉關前開直播，三子同fans傾足兩個小時。

《GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會2026》將於下月在紅館開鑼，反應熱烈，早前宣布加開4月26日場次，宣傳攻勢繼續升溫，銅鑼灣、尖沙咀、旺角等十個LED幕牆MV及廣告讓Fans打卡，還有海報巴士走勻全港，慶祝草蜢成軍40周年演唱會。開騷在即，草蜢趁閉關前在蔡一傑的人氣頻道《傑少煮意》YouTube 及其Facebook開直播，草蜢三子同fans傾足兩個小時，首度曝光今次草蜢演唱會多款周邊產品，他們更爆料因今次演唱會舞台特別的設計，預告$780票區成寵粉區，會有驚喜互動，媲美貴飛位！

每次草蜢舉行演唱會，除了場內表演目不暇給，場外周邊亦琳瑯滿目，有型又貼心的設計，今年更會加入夾公仔和扭蛋機，定必再掀排隊潮。今次演唱會周邊有紅色圍巾、Tee、多款多色文件夾、彩色掛飾和水晶球等，喜慶感滿滿。蔡一智稱周邊推出白色tee，草蜢三子就有專屬大紅心圖案的黑色tee作呼應，豈料兩款tee曝光，即引起留言區騷動，Fans要求都要買到黑色款，連傑仔都幫口，蔡一智表示立即跟團隊商量加印。而「吉祥物」水晶球，蔡一智坦言製作繁複及成本高，所以只會非常限量發售。

有粉絲留言稱即使搶不到頭場飛都要第一天到紅館搶買周邊，亦有要求草蜢帶埋周邊到他們的城市巡唱，甚至表示改機票提早來港打卡和買周邊。他們的熱情令草蜢非常感動，除了$780票區有粉絲專屬互動，亦會跟「草蜢傳統」全場觀眾玩人浪，甚至由上至下玩瀑布，笑言叫觀眾入場前拉筋做熱身。

同時也有粉絲在直播留言區點唱，不少慢歌而且很多side track，傑仔笑言有些連歌詞都幾乎忘記。他更爆料：「因為太多歌想唱，原本想加開日場一小時當作熱身，唱一啲演唱會上唔唱嘅歌，但技術上有啲難辦，林珊珊拒絕咗。」他們透露每場都會有驚喜歌單，讓Fans拆盲盒。