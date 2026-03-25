周杰倫新專輯《太陽之子》面世 首度公開向昆凌求婚片段

周杰倫相隔近4年，今天推出個人最新專輯《太陽之子》，所屬的經紀公司昨日(24日)在電影院舉辦MV全球首映及專輯記者會，邀請媒體與100位幸運歌迷欣賞《太陽之子》MV，一同迎接3月25日新專輯的全球發行。 首波同名主打《太陽之子》MV長達6分58秒，影片向世界多幅知名畫作致敬，歌迷彷彿進入美術館，跟著周杰倫一起穿梭在名畫場景之中。他在現場與媒體、歌迷朋友暢談MV的創意構想、製作過程，並透過「周杰倫官方YouTube」全程直播，讓周杰倫與世界各地的粉絲同步感受MV帶來的震撼。

在記者會上，他透露新專輯有為小女兒Jacinda寫的歌，直說她童言童語的模樣很可愛，大女兒Hathaway有《前世情人》，兒子Romeo有《粉色海洋》，小女兒也要一首關於她的歌曲。他還透露新專輯有一首情歌，MV裡有他當年浪漫求婚的畫面，他說：「當初就是想說除了《告白氣球》，大家婚禮其實是不是還可以有另外一首歌曲？那時候我就寫了一個關於婚禮的歌，那我覺得，這樣的話，我就把之前的求婚影片分享給大家，我覺得這個大家可以期待一下，我自己也覺得很有趣。」

他提到當年為了跟昆凌求婚在英國租下了古堡，由於古堡沒有人住的，於是他找來大量演員參與其中。他說︰「裡面的人全部都是我去找演員演的，連餐廳的裡面的人都是演的。」他還精心安排了完整的情境，沒想到當他跟昆凌說時間差不多要下去吃飯時，昆凌因為舟車勞頓一度不想下樓，讓他心想：「那我這整個戲不都白弄了嗎？古堡都白租了！」 笑言網球場搞簽唱會 新的巡演即將啟航，他透露未來演出將加入新歌，「希望大家可以多練一些新歌」。粉絲期待他再舉辦久違的簽唱會，近期迷上打網球的他笑說：「如果把打網球的時間拿掉，應該可以。」甚至靈機一動地說：「在網球場辦也可以」。