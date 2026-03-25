魔海奇緣真人版｜狄維莊遜長毛look還原經典角色 17歲女新人封「完美人選」

17歲澳洲女新人嘉芙蓮拉加艾亞 (Catherine Laga'aia)擔演慕安娜。(《魔海奇緣》劇照)

由荷李活大隻佬The Rock狄維莊遜(Dwayne Johnson)聲演的迪士尼動畫《魔海奇緣》(Moana)系列，口碑與票房俱佳，兩大主角慕安娜和茂宜已成為近年觀眾最喜愛的迪士尼角色之一。動畫系列今年將上映真人版，首支預告的最大亮點，絕對聲演茂宜的狄維莊遜，一改其標誌性的光頭look，戴上長鬈髮，一身超健碩身型配紋身和服飾，真身上陣還原動畫版角色。真人版電影將於7月9日公映。

⻆色靈感源自祖父 動畫《魔海奇緣》於2016年上映，全球總票房高達6.4億美元，獲提名奧斯卡「最佳動畫」和「最佳電影歌曲」；2024年的續集《魔海奇緣2》全球總票房更超越10億美元，獲提名金球獎「最佳動畫」。真人版由狄維莊遜親自擔任監製，並透露角色靈感源自其祖父- 已故酋長High Chief Peter Miavia，令演出別具文化與情感意義。至於女主角慕安娜，千挑細選下由17歲澳洲女新人嘉芙蓮拉加艾亞 (Catherine Laga'aia)擔演。她的一頭長鬈髮、蜜色皮膚、青春活力，完全與角色形神俱似，獲外國媒體封為「完美人選」。

電影在夏威夷小島實地拍攝，預告一開首即伴以原創歌曲《How Far I’ll Go》，兩位主角將重新演繹金像提名音樂人林曼紐米蘭達 （Lin-Manuel Miranda）多首的原創歌曲，包括《You’re Welcome》、《I Am Moana (Song of the Ancestors)》及《How Far I’ll Go》等，誓必再掀全球Sing-A-Long熱潮。