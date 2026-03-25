臥底嬌娃｜邵美琪逆齡20年化身少婦 極速變臉戲碼層次豐富

現年61歲的邵美琪(Maggie)於TVB劇集《臥底嬌娃》，與關禮傑和鍾柔美演一家三口。劇集本周進入局篇。邵美琪演的邦尼隨老公劉彪(關禮傑飾)離世，陸續爆發陰暗面。昨晚(24日)播出的一集用了極大篇幅交代邦尼與劉彪的愛情故事，以及邦尼如何由一名「戀愛腦四聯公主」蛻變成硬淨心狠的製毒女強人。為配合劇情，出名凍齡的Maggie需配戴及肩假髮、及以粉系公主裙親身上陣演自己的少婦版，由女強人造型化身比真實年齡年輕20歲的飄逸少婦，成功逆齡，獲網民大讚「靚得好有氣質」、「演技實力派女神」，更回想Maggie在《第三類法庭》演的韋海怡。

教科書級演技 除了「逆齡Look」，邵美琪在四聯晚宴上的「極速變面」戲碼，無論眼神或是嘴角的變化，都交出教科書級演技。劇情講述一直被睇低的關禮傑負傷出席四聯聚會，遭白彪以「體面」為由勸離主家席，Maggie先是笑容滿面的與白彪閒聊，之後趁其他人沒為意時，Maggie眼神即變兇狠、語調極不客氣向白彪細細聲謂：「嗰個係我老公，如果你今日逼佢坐第二張枱，我就帶埋寶儀（鍾柔美飾）同佢一齊走，以後都唔會出席四聯任何場合（陰笑），我睇你點交代」；說完想說的話後，Maggie即變回甜美與白彪繼續閒聊，令人不寒而慄。而面對後生時唔生性的老公，Maggie雖然惡裡暗藏著愛意，其後直擊老公被綁架的場口，Maggie則以簡單一個淚眼汪汪表情、演活了「女人仔」的無力及無助感，演技極具層次。

與邵美琪 Pillow Talk 超緊張 Maggie除演活了卡邦妮硬淨、陰險、無助、女強人及戀愛腦一面，還演活了角色的慈母面。昨晚，滿懷心事的寶儀(鍾柔美)要求與邦妮「一齊瞓」，邦妮暖心地開解女兒，輕撫Yumi臉又溫馨地頭貼頭，配以Yumi信任及乖巧的表情，兩人尤如一對真母女。談到要與大前輩Maggie上演如此親密的母女Pillow Talk，Yumi受訪時坦言超緊張，全靠邵美琪前輩的專業指導及幫助，才成功代入角色：「超級緊張！我未試過真正同一位前輩有咁多對手戲，我記得嗰場戲我仲要喊，我冇乜特別信心，所以埋位前不斷對鏡練習又背對白。到試戲時，Maggie前輩畀咗好多意見，又教我點樣會容易喊啲，真係幫咗我好多。」

鍾柔美感激前輩助入 戲 她續稱，「我哋啲身體接觸其實冇特別事前夾過，主要係試戲時邵美琪前輩好專業咁主動做咗啲身體接觸，令我好自然咁可以回應同投入到。其實拍嗰時我都好擔心會唔會好尷尬？我應唔應該拖佢手？我好驚。但當Maggie帶導住我時，我就完全唔緊張，我覺得真係同媽咪傾心事咁。」Yumi又指Maggie無論做戲時多投入嚴肅，但只要一Cut機便能馬上與工作人員或演員們談笑風生、親切互動，令她十分驚佩。