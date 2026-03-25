入住請敲門V｜林千渟帶觀眾闖連環殺人犯舊居探靈 被指靈體隨身緊急驅邪

由莫竣名(MCM)與林千渟主持的ViuTV靈探節目《入住請敲門V》，兩位主持將親身入住馬來西亞及韓國傳聞鬧鬼的酒店，帶同觀眾以第一身視角挑戰各種靈異傳說，揭開鬼酒店背後真相。全新一季有兩位素人觀眾同行，包括吳嘉瑜（Rinko）和劉朗蓒（Anson）一同體驗這場另類住宿冒險，並經陰陽眼人士與台灣通靈老師黃晟翔目測靈體出現位置，當然信不信由你。
前日（23日）播出的一集，千渟和Anson前往韓國京畿道安山連環殺人犯姜浩順的舊居進行探靈。眾人一到達現場，就立即感受到氣氛異常詭異，致電黃老師後，被告知每人身後至少有三位男靈體正在盯着他們。隨後製作組緊急購買祭祀品，以安撫該處的靈體，才獲准安全離開。
今晚(25日)播出的一集，經過安山的經歷，黃師傅建議二人立即返回酒店休息，千渟和Anson的心情都變得相當沉重。翌日，二人連同製作組都覺得整體狀態欠佳，同行觀眾Anson更被黃老師指為體質虛弱之人，比一般人更容易「卡陰」（即靈體附身或沾染陰氣），於是眾人決定前往韓國當地的寺廟進行驅邪儀式。
製作組特別安排當地巫女為眾人進行驅邪儀式，巫女指出Anson身上不單止一個位置有靈體跟隨，而是多處都有明顯的靈體的痕跡。而千渟多年來拍攝《入住請敲門》系列，氣場亦被巫女指較為虛弱，同樣需要淨化。完成儀式後，Anson表示比起之前有種病態的感覺，現在肩膀輕鬆許多，也明顯精神了，令二人不禁更相信巫女的力量。