入住請敲門V｜林千渟帶觀眾闖連環殺人犯舊居探靈 被指靈體隨身緊急驅邪

林千渟和莫俊名闖連環殺人犯舊居探靈後，連同製作組都覺得整體狀態欠佳，需前往韓國當地的寺廟進行驅邪儀式。(《入住請敲門V》劇照)

由莫竣名(MCM)與林千渟主持的ViuTV靈探節目《入住請敲門V》，兩位主持將親身入住馬來西亞及韓國傳聞鬧鬼的酒店，帶同觀眾以第一身視角挑戰各種靈異傳說，揭開鬼酒店背後真相。全新一季有兩位素人觀眾同行，包括吳嘉瑜（Rinko）和劉朗蓒（Anson）一同體驗這場另類住宿冒險，並經陰陽眼人士與台灣通靈老師黃晟翔目測靈體出現位置，當然信不信由你。

前日（23日）播出的一集，千渟和Anson前往韓國京畿道安山連環殺人犯姜浩順的舊居進行探靈。眾人一到達現場，就立即感受到氣氛異常詭異，致電黃老師後，被告知每人身後至少有三位男靈體正在盯着他們。隨後製作組緊急購買祭祀品，以安撫該處的靈體，才獲准安全離開。

今晚(25日)播出的一集，經過安山的經歷，黃師傅建議二人立即返回酒店休息，千渟和Anson的心情都變得相當沉重。翌日，二人連同製作組都覺得整體狀態欠佳，同行觀眾Anson更被黃老師指為體質虛弱之人，比一般人更容易「卡陰」（即靈體附身或沾染陰氣），於是眾人決定前往韓國當地的寺廟進行驅邪儀式。