三一萬能合｜凌文龍與Sica親熱搞到扭親 麥沛東岑珈其獲贈人皮面具「療傷」

《三一萬能合》故事講述三位各自背負煩惱的男人皆有缺憾，為追求「更完美的自己」，決定接受科技融合手術，把三人的優點抽取後合成一位「優化型男」。昨日(24/4)於記者會上，他們互相送上象徵「療傷」的禮物，寓意為角色補身心。凌文龍因角色對身高有所追求，收到一對「增高雙腿」；麥沛東角色嫌自己不夠靚仔有型，獲贈「合成後俊俏面具」；岑珈其飾演長期受濕疹困擾的角色，則收到「人皮公仔」，象徵皮膚可以煥然一新。

Sica今次將飾演多個角色，其中護士更是劇中關鍵人物之一。導演兼演員張志敏（Mathew）特意送上「巨型針筒」為她打氣，寓意強心針。Sica笑言一眾演員都是「搞笑擔當」，為了讓Mathew在綵排時不被笑料干擾，她特別準備了一副「防搞笑特製眼鏡」，希望Mathew能更專注投入排練。麥沛東透露：「近日就忙於練習一段長達4頁紙的獨白，希望可以感動觀眾。」Sica一人分飾三角，除了飾演護士，還有演繹凌文龍的前度，對於前度情侶可有親密場面，凌文龍表示：「有身體接觸，而且在排練時已經扭親。」被問到扭親上半身定下半身？Sica立即代答︰「都有！」而Sica另一個角色則保持神秘，未有透露，珈其補充說︰「Sica呢個神秘角色同我有不少場口，初初知道Sica會演呢個角色，我都驚訝。我最開心係個劇有不少搞笑元素，但當中都有不少反思，我哋每次排完戲都唔捨得走，會坐低傾下。」