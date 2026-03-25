丘梓謙回應孖紋身索女拍拖睇展覽 冇考慮與麥皓兒復合

丘梓謙今日（25日）出席TVB劇集 《警是個大佬》開鏡拜神，他接受訪問表示會在劇中演繹古惑仔的角色，並預告與林景程合作。他透露即將播出的新劇《正義女神》會以頹廢的造型登場，挑戰演15歲橫跨35歲的角色。

談及上星期被拍到偕同一名紋身索女現身灣仔睇展覽，疑似有新戀情，他回應：「其實呢一位都係識咗一段時間嘅朋友，咁啱嗰日電影節佢就有飛，其實佢係一個主辦方嘅朋友，咁我哋就一齊去睇。」講到早前表示與對方暫時屬於朋友關係，他笑言：「其實唔係，係我中文差啫！我都係I人，但係我出去認識多咗好多唔同嘅朋友，真係會學咗好多嘢，都會俾咗好多唔同嘅意見我。」至於會否與對方有發展空間，他表示：「而家都係好朋友，我喺廣州都有好多好朋友。（係咪女朋友？）都唔係嘅。」他強調現階段是單身，暫時會以工作為主。