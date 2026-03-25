農夫再踏紅館 首場開賣即售罄宣布加場 「我哋唔開心」

對於門票火速售罄，C君(鄭詩君)笑言今次演唱會的口號與主旨正是「今日唔知聽日事，笑得一次得一次」，非常感恩樂迷的熱情支持。16年前我哋只係開一場，今次可以加多一場，進步咗100%！一倍！希望到時大家人人場場時時刻刻都開開心心！」

加場關鍵係飛平

陸永(陸永權)則認為票價「抵睇」，是加場的關鍵：「我覺得最開心係觀眾，好多朋友都同我講，好期待呀，咁平嘅！哈哈。我估加場原因，係今次票價令大家好開心，價目相宜。」他更打趣道：「票價令大家開心，令我哋唔開心，係冇問題，呢個騷絕對係為大家而做嘅！哈哈。」

重提16年前首次紅館個唱，C君感觸道：「啲人成日問，16年後再去紅館，今年係咪好大意義？其實有幾多人記得我哋16年前去過紅館呢？哈哈哈，意義來來去去都係嗰句，很多人需要開心，好想俾大家一晚快樂，可能你入到嚟唔覺好笑，但至少你可能忘憂，唔使𠝹櫈三個鐘。」他更借用歌名笑說：「大家夾錢玩得謝我兩個，已經夠開心啦。」

