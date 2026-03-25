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娛樂
出版：2026-Mar-25 19:35
更新：2026-Mar-25 19:35

陳瀅被爆超rap得如有對象會公開 蔡潔唔敢上網識男仔

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蔡潔與陳瀅一齊開騷，有跟大家分享一些心底話。(娛樂組攝)

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陳瀅與蔡潔將於4月25日晚上現身澳門，攜手舉行限定現場演出《Pillow Talk》。她們出席活動記招時預告屆時除了唱歌外，也有不少驚喜演出。由於過去二人不是太多交雜，她們竟然一齊開騷，令不少人大感好奇，陳瀅透露她與蔡潔初次見面時，非常感動，但細節如何會在活動上跟大家分享。黎耀祥、陳山聰、胡定欣、黃宗澤、朱敏瀚拍片支持。

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陳瀅笑謂收到要開騷時，因為發現要準備很多表演項目，坦言萌生了一下後悔的念頭。她坦言試過一次公開演唱，唱歌的環節不太有信心，所以自己的歌單不會太多，會有跳舞的環。蔡潔表示收到一齊開騷時非常興奮，後來到陳瀅準備好時，就到自己好緊張。二人指《Pillow Talk》的內容非常豐富，絕不會有冷場。

提到她們有約唱K，蔡潔表示沒有想過陳瀅是非常rap得。她說︰「我係唔知佢識rap！完全估佢唔到，佢俾我嘅印象係好sweet嘅女仔，佢就揀咗首好有節奏感的歌，之後佢rap，我當時嘩一聲！」陳瀅更笑謂咩文都rap到，她說︰「因為係講個節奏同速度！大家入嚟睇就知！」

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樂易玲上台致辭時，提到用「pillow talk」來命名，笑謂希望她們可以跟fans交代一下緋聞。問到二人要交代跟誰的緋聞，蔡潔說︰「樂小姐講笑啫！哈哈！我哋會分享一些秘密。」對於她同黃宗澤的緋聞傳了多時，是否想借機會跟大家坦白，她表示已經澄清了很多次跟對方是好朋友，大家相處很開心。問到會否擔心因為跟黃宗澤傳緋聞，令追求者卻步，她表示不擔心，因為認識她就知道這一行會有這些緋聞。問到她們會否考慮用app認識另一半，二人異口同聲表示不會，坦言有點怪怪。

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陳瀅早前在訪問拍隱形眼鏡廣告，因為NG了百幾次，令她一度懷疑是否適合做這行，自己之後也有去進修，現時靠累積經驗不斷去進步。對於她在訪問也提到自己下一段感情想公開，像普通情侶般在街上拖手，問到是否暗示已有心儀的對象，會否借今次演出邀對方來捧場，她說︰「如果有，我都好想邀請佢嚟睇！但我真係好忙，連休息時間都唔係好充足，當然希望我有啦！我都好想佢嚟睇呢個SHOW。」

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