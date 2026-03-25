陳瀅被爆超rap得如有對象會公開 蔡潔唔敢上網識男仔

陳瀅與蔡潔將於4月25日晚上現身澳門，攜手舉行限定現場演出《Pillow Talk》。她們出席活動記招時預告屆時除了唱歌外，也有不少驚喜演出。由於過去二人不是太多交雜，她們竟然一齊開騷，令不少人大感好奇，陳瀅透露她與蔡潔初次見面時，非常感動，但細節如何會在活動上跟大家分享。黎耀祥、陳山聰、胡定欣、黃宗澤、朱敏瀚拍片支持。

陳瀅笑謂收到要開騷時，因為發現要準備很多表演項目，坦言萌生了一下後悔的念頭。她坦言試過一次公開演唱，唱歌的環節不太有信心，所以自己的歌單不會太多，會有跳舞的環。蔡潔表示收到一齊開騷時非常興奮，後來到陳瀅準備好時，就到自己好緊張。二人指《Pillow Talk》的內容非常豐富，絕不會有冷場。

提到她們有約唱K，蔡潔表示沒有想過陳瀅是非常rap得。她說︰「我係唔知佢識rap！完全估佢唔到，佢俾我嘅印象係好sweet嘅女仔，佢就揀咗首好有節奏感的歌，之後佢rap，我當時嘩一聲！」陳瀅更笑謂咩文都rap到，她說︰「因為係講個節奏同速度！大家入嚟睇就知！」