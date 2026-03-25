廖子妤生日諗住同小野去旅行 回覆帖文掀罵戰自認太多手

廖子妤(Fish)、朱鑑然、湯令山今日(25日)到中環出席時裝品牌活動，同場還有林志玲。廖子妤、朱鑑然期待可以跟林志玲合照，Fish表示對林志玲的印象是很溫柔，她更有留意林志玲的訪問。她說︰「我有睇佢啲訪問，佢總會係用好溫柔去答覆尖銳問題，佢有一句話溫柔係呢個世界上最大力量，佢可以用溫柔包容晒所有尖銳！我都想向佢學習，真係好難，佢係一個修為好高嘅人。」
Fish快將生日，她透露男友小野盧鎮業已留定5天假期，自己有意去旅行，但手上仍有不少工作，所以仍未買機票。她表示無論多忙都好，就算最後冇得飛，那5天假期不能改動，想好好放假。
早前Fish、朱鑑然與余香凝在活動上碰頭，剛巧他們10年前一齊合作拍《骨妹》，朱鑑然直言很感觸，見到Fish獲獎時，相信她3日都睡不著。她表示的確仍需時間去消化，「我覺得好開心，但又好擔憂，好想自己繼續去進步，先可以對得住個獎、運氣同觀眾。」她又自言老了很多，而朱鑑然的變化不太大，只是樣子成熟了。朱鑑然就指Fish對未來的路會思考更多，大家的初心仍是不變。
談到Fish在網上回應網民的帖文，雙方因為意見不一致，令留言充滿火藥味。Fish坦言只想為電影抱不平，自己看完有關電影之後有些感受，想抒發個人觀點，但網民不同意她的觀點，於是自己嘗試解釋而已。她說︰「唉！每個人喺網上世界係有權利講心中所想，理性討論係可以，一啲不實回應又唔使回應，但今次係講到人哋部戲，所以我想澄清番。因為我真係覺得好睇，可能有啲人都會覺得唔好睇，但大家都有權利去講自己諗法。」對於有網民在threads質疑幕後工作人員以賣慘方式谷票房，朱鑑然就認為導演本身很愛部作品，當然會盡力去宣傳，明知輸都會打，是這個行業常面對的事。