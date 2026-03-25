廖子妤生日諗住同小野去旅行 回覆帖文掀罵戰自認太多手

廖子妤(Fish)、朱鑑然、湯令山今日(25日)到中環出席時裝品牌活動，同場還有林志玲。廖子妤、朱鑑然期待可以跟林志玲合照，Fish表示對林志玲的印象是很溫柔，她更有留意林志玲的訪問。她說︰「我有睇佢啲訪問，佢總會係用好溫柔去答覆尖銳問題，佢有一句話溫柔係呢個世界上最大力量，佢可以用溫柔包容晒所有尖銳！我都想向佢學習，真係好難，佢係一個修為好高嘅人。」

Fish快將生日，她透露男友小野盧鎮業已留定5天假期，自己有意去旅行，但手上仍有不少工作，所以仍未買機票。她表示無論多忙都好，就算最後冇得飛，那5天假期不能改動，想好好放假。