哪吒2粵語配音版4上架 余香凝廖子妤陳湛文注入港式靈魂

2025年全球最賣座電影冠軍《哪吒之魔童鬧海》（哪吒 2）全新配音廣東話版本，將於4月11日在Now爆谷台上架！新版注入更貼地、更「啜核」、更潮爆的粵語對白，帶領觀眾以最親切的語言，再次投入哪吒與敖丙的奇幻世界。

金 像獎級陣容加盟

粵語版除了保留上集的原班聲優外，今次更力邀三位星級演員加盟，分別是金像獎影后余香凝（聲演 殷夫人）、金像獎最佳女配角廖子妤（聲演 鶴童及西海龍王），以及入圍第44屆香港電影金像獎最佳男配角的陳湛文（聲演 無量仙翁）。三人以港式幽默與生活化語調，演繹製作團隊精心調整的「地道」對白，成功將原本熱血的故事「轉 Channel」，昇華為充滿親切感的「港式熱血」，大大拉近與本地觀眾的距離。