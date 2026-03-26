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娛樂
出版：2026-Mar-26 10:16
更新：2026-Mar-26 10:16

蔡卓妍望Twins開騷親認聲線未康復 回應《再見UFO》票房告急

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阿Sa指與男朋友平時分開跑步。 (娛樂組攝)

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蔡卓妍(阿Sa)與霍汶希(Mani)今日(26日)出席「第十八季搜狐新聞馬拉松」。被問到平常會否跟男朋友一起跑步，阿Sa接受訪問表示：「佢每個禮拜都要做自己嘅training，都要專注自己嘅鍛鍊，我唔想耽誤佢，佢有佢跑步我有我跑步，見到就見到！」

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阿Sa與霍汶希出席「第十八季搜狐新聞馬拉松」。 (娛樂組攝)

與阿嬌送驚喜

提到日前Twins合體出席快餐店快閃活動，粉絲熱情湧上嚇親阿嬌，阿Sa回應：「其實唔係好混亂，只不過係鏡頭影出嚟咁，Fans都唔會傷害我哋嘅，其實係想影大合照好睇啲，所以叫大家唔好擠擁。」講到Twins將會參與《25+ 英皇群星演唱會》，阿Sa說：「準備得如火如荼，大部份嘅嘢都已經準備好晒，就嚟要去彩排。」阿Sa續說會與阿嬌有一段驚喜的表演環節獻給粉絲。提到有網民指兩場演唱會「抽盲盒」演出歌手不固定，阿Sa回應：「有我淨係small potato，唔可以代公司回應。問返Mani啦！但我相信Fans一定會好開心。」

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叫家人搞包場

被問到Twins今年是否有計劃合體開Side track演唱會，阿Sa表示：「呢樣嘢真係諗咗好多年，等我把聲再好返啲先，聲線唔係完全百分之百康復。」談及電影《再見UFO》票房告急，阿Sa說：「我都好盡力拉啲人去睇，我住南區大嘅，屋企人都住喺南區，朋友住華富邨，我叫屋企人搞啲社區包場。」

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