臥底嬌娃｜鍾柔美Yumi扮喊有天份 監製親證一take過完成拍攝

由張㬢雯、陳瀅、羅毓儀合演的TVB劇《臥底嬌娃》，本星期踏入結局周，昨晚(25日)一集，寶儀（鍾柔美飾）接到Mabel（謝采芝飾）求救訊息，遂找佳琪（張㬢雯飾）、阿妙（陳瀅飾）及小茹（羅毓儀飾）三位嬌娃幫忙。原來Mabel被模特兒公司誘騙作性招待，並遭人以毒品控制；雖然四女最後成功救出Mabel，但Mabel最終選擇輕生，令寶儀傷心欲絕，寶儀及後要求三名嬌娃幫忙找出害死Mabel真兇，而調查期間竟發現事件與愛邦妮有關。

昨晚鍾柔美(Yumi)的喊戲獲得讚賞，在目擊好友Mabel跳樓身亡場口，Yumi喊得梨花帶雨、我見猶憐，表現極之自然，獲編審、監製及現場導演激讚有天份！監製方駿釗接受訪問時大讚Yumi悟性高之餘，還直指她一take過完成場口，相當厲害：「拍之前導演都好擔心Yumi唔知會做成點，所以拍之前現場導演有同佢傾偈，引導佢將Mabel諗成佢嘅愛犬，當時個導演未講完，Yumi已經情緒到兼眼濕濕，所以導演都因應現場情況，即場調配先拍咗Yumi大頭喊戲，只係roll咗機10零秒左右，佢已經爆喊得好勁，全程係一take過，佢喊得好淒涼、大大滴眼淚，連導演拍嗰陣都覺得好心痛。」

彭迪安慈父上身

另外，昨晚私煙強(彭迪安Eddie飾)為保護家人割脈自我犧牲，雖然Eddie已第N次演壞人，但他今次角色壞得來卻有情有義兼有血有肉，又加插了不少招牌式黑仔「慘痛」遭遇，包括被鐵鉗鉗手指及大半個人被推出天台等，兼且角色今次再度慘死收場，為Eddie的「古惑仔生涯」再添代表作。

其實「私煙強」還有賴飾演其囝囝的童星李奕舜Kyle成全；昨晚，私煙強在奕風（馬貫東飾）幫助下救出兒子，雖然Eddie以「殺氣」見稱，但難得的是，該名小演員不但未有怕怕，反而經常眼仔碌碌望實Eddie，又成日對住演緊戲的Eddie偷笑，加上Eddie難得流露慈父一面，整個畫面治癒又Impressive。原來二人鏡頭背後一樣親密，在試位期間，舜舜不但拖著Eddie個頭「公仔咁舞」，還亢奮地喪摸Eddie光頭，令原本認真聆聽導演指令的Eddie，終忍不住流露甜笑，場面溫馨。