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娛樂
出版：2026-Mar-26 12:59
更新：2026-Mar-26 12:59

中年好聲音3參賽者組隊出道 三人組合CLS開記招力推首支單曲《暴速Boso!》

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《中年好聲音3》參賽者李創偉、陳溢光與善玥澄組成全新組合「CLS」。

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《中年好聲音3》參賽者李創偉(Catry)、陳溢光(Louis)與善玥澄(Shinnie)，加盟TVB Music Group(TMG)旗下組成全新組合「CLS」 ，成團後及首支單曲《暴速Boso!》已於3月18日在各大音樂平台上架。

CLS三位成員明天(27日)將舉行發布會，分享新曲與MV首播。三位看似不相關的中聲成員走在一起，而CLS 是以Catry、Louis與Shinnie取其頭文字而命名，CLS亦有Comment、Like & Share的有趣呼應，更甚可演繹為九唔搭八，盡顯自我的新組合。

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在流行情歌主導的市場中，CLS 帶來更具玩味、動漫元素與型格的作品，期望為本地樂壇注入新鮮聲音。同時，三人更會在YouTube拍片分享瘋狂趣事，而新歌《暴速Boso!》則以強烈動漫感與搖滾能量為核心，把「飆車」畫面化為聲音語言。歌曲名稱靈感係由成員Catry提出參考日本80至90年代的「暴走族」文化，他表示：「超速是態度，炸裂是日常，不聽誰的指令，只跟自己的節奏暴走，Boso ! 」

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作品由Catry作曲、Shinnie填詞，並邀請資深音樂人江暉擔任編曲與監製。對於CLS首支作品誕生，Catry自言睇到由創作到走到錄音室，再於平台上聽到自己聲音，感覺既奇妙又感動。Shinnie則說：「將想點就點的態度寫進歌裡，希望聽眾聽完都可以喚醒心中的那團火。」Louis認為三人各有不同性格，但卻有種化學作用，造就這首歌的瘋狂與感染力。

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