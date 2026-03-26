胡楓回應羅蘭黃昏戀 多得太太生前點醒不介意由影壇男一轉型做綠葉

修哥首部電影即擔正做男主角，由50至70年代合共拍了200多部電影，產量驚人，叫好叫座作品包括《難兄難弟》及《青青河邊草》等。惟60年代後期，粵語長片式微，修哥因譚炳文牽線轉戰TVB。事緣某天修哥在餐廳吃飯，譚炳文突然走過來問他：「佢話你有冇興趣做電視呀？入面有三個高層想同你傾吓偈，我咪過去傾偈咯，嗰三個高層話你做《歡樂今宵》好冇呀，呢種新嘗試我又想做吓。」大無畏的修哥，又謂當年全靠太太一句說話點醒，令他即使由電影男一轉戰電視做綠葉，也可樂在其中：「我太太話，你既然鍾意做，又咁多年經驗，就唔好嘥咗佢，你鍾意做就做啦，冇所謂嘅，俾佢一言驚醒。咁我咪做電視咯，做人爸爸、做人咩都冇乜所謂，我亦唔覺得自己無咗主角係一件好遺憾嘅事，我只係覺得有戲畀我做，我就盡量做好佢。」

談到轉型後的工作，修哥直指忙到不得了，皆因要同時兼顧《歡樂今宵》、劇集及處境劇的拍攝工作；但「活到老做到老又學到老」的修哥，笑言是愈忙愈開心，並透露當年全盛時期收入可觀：「愈忙我愈開心，多show呀，喺電視嚟講都算係搵得幾多。」並感恩加入電視圈後得著甚多：「做電視真係俾咗好多嘢我，俾咗好多新朋友我，粵語片時代哩，來來去去都係嗰班人，但電視嚟講不斷有新嘅人入嚟，呢樣係我得著。」修哥又笑言近年最享受的工作是每逢新春扮演財神，皆因「好受歡迎」，足證修哥為人愛熱鬧。

修哥太太呂詠荷在2016年不幸離世，由於他多年來跟羅蘭經常在節目中扮演一對，私下又相當老友，繼而傳出「黃昏戀」消息，而「胡楓娶羅蘭」更一度成為內地網上平台熱搜。對此，修哥在節目上表示：「真係都唔知點嚟，傳咗幾年，傳到依家都傳緊。不過唔緊要，90幾歲都仲有新聞好難得㗎喇！聽講呢個消息係大陸傳出嚟，即管傳落去啦，多啲新聞仲好。」胡楓在鏡頭前大拋專業bite。