與謝君豪鬥年紀細 葛民輝口快爆粗「X你咁勁」即改話係「DiuLing Nothing」

改編自喜劇大師三谷幸喜同名作品的舞台劇《Magic Hour 魔幻時刻》，將於今年6月5日起，一連20場，假香港演藝學院歌劇院隆重上演。是次演出集結嶄新演員組合，包括謝君豪、葛民輝、韋羅莎(Rosa)、江𤒹生(AK)、魯文傑及蔡曉童，一眾實力與人氣兼備的演員強強聯手，勢必為觀眾炮製連場爆笑、荒誕又動人的「魔幻時刻」！今日一眾演員出席記招，沒料到謝君豪與葛民輝同場會笑料百出，AK及Rosa完全招架不住。期間Rosa被問到剛完成另一部舞台劇，是如何轉換心情，阿葛搶答說︰「錢！梁朝偉話抽離唔到個角色，唔會㗎！只要收到個尾期就抽離到啦！」搞到Rosa笑到踎低！

Rosa表示現實生活有很多東西要處理，所以很快會抽離，未幾阿葛再提到上一次跟她合作舞台劇，見到對方聽到囡囡表示要玩Lego，便很快就抽離到角色。他說︰「佢好勁㗎！《笨蕉》個劇本佢由頭帶到尾，嘩！X你咁勁嘅，咩料呀！」主持隨即以英文「deal」打完場，阿葛再搶答示意剛才的是英文︰「DiuLing Nothing (X你咁勁)」期後他才醒覺有YouTube直播，笑謂已經收唔番。

阿葛、豪哥與魯文傑一齊受訪時，阿葛、豪哥不但互笠高帽，更不停話當年，又二人鬥年紀細，狂收笑彈。他們表示今次可以把三谷幸喜的劇本設定改為香港的果欄做背景，是非常驚喜。由於豪哥的角色設定是殺手，可能有動作場口，他透露可能有，劇組已著他去操下，同時他也要應付長長的對白。問到會否騷下老鼠仔，豪哥說︰「練到8嚿就騷，1嚿就唔騷！」阿葛笑謂︰「拎啲老鼠仔嚟浸下酒走啦！」

提到Rosa指阿葛排戲表現很安靜，不像現時多多說話，他笑謂因為自己未做功課，忘記對白，所以會表現安靜，加上對戲很有壓力。豪哥談到已經跟Rosa及魯文傑已經很久沒有合作，自己仍記得Rosa當年的角色名字。阿葛笑豪哥是老屎忽，豪哥聞言︰「唔係喎！我細細個聽佢收音機！」阿葛即謂自己當時做童工，並笑道︰「我細細個喺收音機報交通已經睇《南海十三郎》！睇到喊！」二人立即互相鬥年紀細，再提到大家去年出席舞台劇頒獎典禮時的表現，令人笑過不停。

豪哥坦言從未跟阿葛合作過，沒想到對方是如此hyper，令他腎上腺急升。阿葛就笑謂︰「我以為你事業線都升埋上嚟！」談到《夜王》票房破億，豪哥坦言好開心，並透露會搞到慶祝派對。