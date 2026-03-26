黃宗澤投資七位數拍馬來西亞電影 自言退出樂壇N年拒登台唱歌

黃宗澤（Bosco）今日（26日）出席「第十八季搜狐新聞馬拉松」，Bosco接受訪問表示挑戰跑5公里賽事。被問到平時是否會約好兄弟林峯和吳卓羲跑步，Bosco說：「我哋成日做gym都撞到，好似冇乜新意，下次想捉埋樂小姐出嚟跑，佢好似有同發哥周潤發跑過步。」提到早前在社交網分享於健身房放鬆壓腿時露出痛苦表情，Bosco笑言感覺似被坦克車壓過一樣，「我個教練一腳就踩落筋膜嘅位置，話要令我去放鬆，其實我都冇諗過咁痛，好似玩緊摔角咁。」他又指教練不停強調「痛先有用」。

提到他有資電影，Bosco透露投資了七位數字。他說︰「之前已經投資咗，不過我冇乜點樣講過，而家係第二部電影。都係機緣巧合，學下投資電影，係一套馬來西亞嘅電影。」他表示第二部作品不但有馬來西亞演員，也有韓國演員，自己在選角上有給予意見，但沒有決定權，然而在劇本、剪接就有話語權，有說出自己的意見讓團隊修改。至於之後會否再投資第三部，他表示要一步步來，若有需要，他也會投資香港的電影。

提及開設的蠔吧OysterMine餐廳的專頁平台早前突然撰文「江湖再見」，Bosco回應：「裝修前叫我啲員工影吓相叫客人快啲嚟食，點知搞到好似執笠咁樣，同大家互動咗幾日，又好似都係得啖笑，都幾好笑嘅！。」談到TVB視帝陳山聰和張振朗最近在內地開演唱會，Bosco會否考慮登台唱歌，他即表示：「我退出樂壇九十幾年！我睇吓下世仲有冇機會開。」至於是否有人邀請過登台唱歌，Bosco坦言：「都有嘅，不過我從來都唔會去。都係機緣巧合啦，如果有一個特別做法都ok嘅，但當歌手去做，對唔住大家消費啦！」