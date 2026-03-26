林志玲靠做運動排走負能量 坦言做媽媽心態轉變大

林志玲今日（26日）出席「第十八季搜狐新聞馬拉松」。林志玲談到今次體驗，她開心分享說：「非常好！剛剛在維多利亞港每一步都很漂亮，特別快樂！充滿活力！」再被問到有哪一首歌、電影勾起她在香港的回憶，她提到以往做模特兒的時候，經常會去會展中心參加Fashion Week，所以會展一帶都是她對香港印象最深的地方。她其後哼了一句《上海灘》的「浪奔」並笑謂︰「太老啦！哈哈！」更走到台下遞咪問記者有甚麼好提議。

談到維持身材的秘訣，她表示一直堅持去游泳和做瑜珈，她表示訓練肺活量很重要，做瑜伽可以令到身心安靜下來，跑步及打網球也是她喜歡的運動，特別喜歡做有氧運動能夠流汗排毒。她又認為運動可以排解負面情緒：「我覺得運動是最好的方式，做運動的同時可以思考為何要生氣，好多時當下解決不了的事件，透過這一個過程，Let It Go！」

講到她早前分享過能趕上電影業黃金時代，她非常感謝導演吳宇森，邀她拍電影《赤壁》讓觀眾認識她。她又指那個階段對她影響最大就是見到業界最優秀的團隊，讓她變得更加謙虛，一直希望自己不斷去進步，不要辜負他們對她的期許和信任。談及近年最大的轉變，她認為最大的轉變就是成了母親之後，感受到母親的付出是超乎想像，每位母親對於孩子的愛都是無私付出，也很感恩自己的母親給她很多的愛。