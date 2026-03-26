五月天演唱會｜阿信邊吃菠蘿包邊唱歌 三度Encore全場瘋狂

有亞洲天團之稱的五月天昨晚（25日）於香港啟德主場館舉行《#5525+1 回到那一天》首場演唱會，為慶祝「3.29」五月天生日，五月天在台上吃香港地道菠蘿包，更品嚐周杰倫特別送上的飲品。這次五月天更上驚喜Encore，將侏羅紀帶到啟德主場館，現場三隻恐龍亮相，震感全場。 五月天甫開場以「Fly to 25TH豪華客機」出場，並為大家帶來多首熱血歌曲，再配合現場的鐳射燈及燈光特效，為帶來觀眾的聽覺、視覺衝擊。經典開蓬跑車今次繼續亮相，跑車載着五月天駛到場館正中，在獻唱《約翰藍儂》及《有些事現在不做一輩子都不會做了》後，阿信跟大家問好：「大家好，好久不見，很多謝大家來到我們身邊。」石頭說：「明天大家都要上班，知道剛才好多人在外面被太陽曬着，排隊很久，我們今晚早點放大家回家。這個場館很舒服，但我都希望大家今晚將體力用光，明天再上班上學。」

瑪莎以廣東話向歌迷問好：「香港晚安，大家好唔好呀！」他表示跟去年的演唱會不是相隔很長時間，很開心看到大家，大家依樣可以跟着五月天大聲唱。怪獸說：「這次又見面，希望大家在五月天的音樂裡玩得開心，把體力都用完吧！」當然也少不了五月天在台上互懟的時刻，冠佑笑說：「今天(25日)是演唱會第一天，大家可以將focus放在瑪莎身上，因為他出場前說今晚在台上一定會出錯，大家記得特別關注瑪莎。」阿信笑問瑪莎昨天才綵排過，為甚麼出錯呢？瑪莎笑說：「這代表是live，亦因為已好一陣子沒有演出。」台上各人又互爆大家品嘗了很多香港美食，包括燒餅、蛋撻及菠蘿包。

阿信續說：「今次雖不是五月之約，但是在生日的月份來到香港，希望和你們度過五月天這25年加2最珍貴的生日。有你們在身邊，五月天一定不會忘記今天。原本是25+1，轉眼間已是25+2了，今次是超前版，除了+1亦是+2，大家準備好迎接全新演唱會吧！」

今次演唱會，五月天拍下全新片段，他們齊齊回到未來，看到2055年的五月天，大家已是八十歲了，但仍然聚在一起練歌。瑪莎更親身上陣演繹八十歲的自己，全場爆笑。五月天愛跟歌迷互動，這次增設繞口令遊戲，將成員名字，加上發音相近的詞語，快速唸出來。阿信多次唸錯，笑言再錯就罰自己多唱幾首歌，歌迷都玩得投入又開心。而點歌環節，歌迷早有準備點歌紙，有歌迷舉起寫着「周杰倫16張專輯了」的橫幅。成功吸引瑪莎注意，女歌迷稱還未買周董的唱片，因為錢都花來買五月天演唱會門票了。瑪莎指自己都急不及待聽了周董的新專輯。他覺得這個時代仍用心創作的歌手要加獎及鼓勵。

3月29日是五月天的「成團日」，這晚特別準備了用菠蘿包砌成的蛋糕，加上周杰倫送給五月天的飲品慶祝。五月天在台上吃菠蘿包，並大唱生日歌。阿信笑問：「我咬一口，下一口誰吃？」台下歌迷爭相舉手，阿信笑說：「你們好變態！我是指我的團員！」阿信邊吃菠蘿包邊唱出《突然好想你》，歌迷亦跟着大合唱。

五月天首場三度Encore，巨型屏幕上播放着燦爛的煙花畫面，五月天唱出《私奔到月球》、《笑忘歌》。阿信感謝香港，帶給他們滿滿的回憶。他說：「我們去過迪士尼、紅館，試過取消演唱會，在直播中陪伴趕回家的樂迷；而昨晚(24日)就陪着24號取消了門票的朋友，首次與大家分享了綵排特別場，給我們留下很多回憶。」唱出一曲《倔強》後，五月天二度Encore，瑪莎與一對龍鳳胎子女齊拍下片段，驚喜將侏羅紀帶到場館，現場更出現三隻恐龍，場面震撼。五月天獻唱了《最好的一天》、《傷心的人別聽慢歌》、及《第一天》。最後，五月天三度Encore，再唱出《香水》、《聽不到》，在愉快感動的氣氛下結束首場「五月天5525+1回到那一天」香港站演唱會。