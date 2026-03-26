張德蘭難忘與肥姐組四朵金花 憶故友淚如雨下︰真係好掛住佢

張德蘭將於5月30日在紅館舉行個人紅館演唱會《相識是緣份張德蘭演唱會》，她更為此錄製四首新歌《快意人生》、《惜緣》、《記親恩》及《活在當下》。翻看紀錄，張德蘭雖然參與不少演唱會演出，但真正屬於她個人演唱會只有1984年在高山劇場的《張德蘭首次個人演唱會》、2004年的《張德蘭經典金曲演唱會》和2012年的《當張德蘭遇上顧嘉煇演唱會》。至於上一次推出歌曲是2012年，她坦言時間過得很快，很多東西都改變，如錄音上的製作已經跟十幾年前大不同。她說︰「時代在進步中，時間真係過得好快！好難得可以攞到紅館個期開演唱會，我係曾經發夢夢過，真係無諗過會實現！」

與 楊紹鴻重遇成開騷契機 她透露因為葉振棠開騷，令她重遇好朋友楊紹鴻，對方為她成功爭取到紅館檔期，非常感激他，自己也會珍惜今次開騷，屆時也會跟大家分享自己歷程。她坦言儘管踏台板的經驗豐富，心情仍會緊張，要上到舞台才會忘記緊張的情緒。她透露距離演唱會仍有一段時間，正跟團隊商討流程，更預告一定會唱快歌兼跳舞！問到會否借今次機會試下一些特別舞台機關，她表示一般升降台機關一定有，但好特別、複雜的機關就不會見到，因為要安全至上。至於嘉賓方面，自己也想跟新世代的歌手合作。

人生不能重來 張德蘭又提到跟楊紹鴻時傾談時，二人都感慨活到這個年紀，要好好珍惜身邊的人和事。她感慨說到︰「有好多好朋友移民去第二度，因某啲因素(離開)……真係要好好珍惜。當時細個冇咁多感受，到我大個，結咗婚先知道，做父母係要好大付出，而係冇諗過要回報。佢哋喺我哋成長付出好多同辛苦，但我哋細個唔識，當我地唔開心仲會同父母講幾句唔開心嘅嘢。到依家就覺得知道佢哋辛苦，就會想多啲陪佢哋、傾下偈。」她受訪時語帶哽咽說︰「我哋要做好現在，開心咁生活！你會發覺好多嘢唔能夠預計得到，但你又唔可以捉返啲時間返嚟。」坦言人生的過程是改變不了。



四朵金花名字由來 肥姐沈殿霞、汪明荃、王愛明、張德蘭組成的「四朵金花」是非常經典的組合，張德蘭想起往日跟肥姐點滴時，哭成淚人，一度要中斷訪問，並抹眼淚說到︰「真係好掛住佢！」其實不止張德蘭因為憶起肥姐落淚，早年汪明荃在節目上透露王祖藍等在《荃加福祿壽》扮「四朵金花」，見到阮兆祥扮肥姐太似，一下子想起跟肥姐的相處點滴，令她錄影時一度眼濕濕，無辦法拍落去。 張德蘭表示在《歡樂今宵》的錄影廠門外，有一張長椅，不少藝人都愛坐在這裡一齊聊天，看劇本，她與肥姐、汪明荃及王愛明就很愛看歌書，更會看住歌書一齊唱。唱完一首又一首，適逢當時導演李志中行過，覺得她們唱得很好聽，於是著她們在《歡樂今宵》每周演唱一次，更為她們度身訂造歌衫，令她們非常開心。令人意外的是，「四朵金花」的名字是由譚炳文改。張德蘭表示當時節目是直播關係，因為過場時間長了，幕後人員示意譚炳文要執生說多些內容填補時間，於是逐一介紹她們四位，更即場命名她們做「四朵金花」並指她們會出場唱歌，沒想到當晚觀眾對「四朵金花」的名字印象甚深，而且非常受歡迎，自此「四朵金花」便成為她們的名字，初代女團便由此而來。

憶肥姐哭成淚人 當提到四朵金花最難忘的事，張德蘭邊哭邊指太多難忘回憶，更要暫停訪問。在她整頓思緒時，坦言很多開心的回憶。她續說︰「我記得當時肥姐要做一個個人演唱會，都係紅館嚟，佢係我哋嘅大家姐。佢好鍾意我哋四個扮得好靚，佢搵咗個設計師幫我哋設計件衫，同一隻色但唔同款。肥姐係一個好認真工作同勤力嘅人，佢教曉我呢樣嘢。佢唔止淨係衫要配合得靚，就連對鞋都要一致，於是出到嚟4個俾人感覺好好，4個唔同各有特式，4個唔同形象，(哽咽)真係好掛佢！」語畢，張德蘭無法再說下去，點頭示意會看昔日大家合照紀念這位好姊妹。