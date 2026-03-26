于適BABYMONSTER現身 王君馨張天穎出招搶fo！DOUBLE VISION紅地毯個睇

現場所見，不少人穿上透視裝，其中以張天穎(Jaime)、馬詩慧最性感！炎明熹就以Kuromi暗瘡貼配紅色格仔打扮亮相，雖然也有露出香肩，但都不及她的暗瘡貼搶鏡。王君馨再次「花曼」上身，穿上緊身花花連身裙，露出全隻左腿及整個玉背，屁股蛋也可以看到。

打扮印象深刻組別︰



BABYMONSTER全員黑色上陣，本地的COLLAR、VIVA以同個色系迎戰，VIVA的Carina、Ada、Macy大騷美腿，COLLAR的Candy最驚喜，以see-through裙若隱若現的方式力撼在場的白滑美腿，Day大走可愛路線，Gao以全黑中性打扮示人，而Ivy就以閃閃裙現身，成為行走中的disco波。