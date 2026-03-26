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娛樂
出版：2026-Mar-26 22:26
更新：2026-Mar-26 22:26

于適BABYMONSTER現身 王君馨張天穎出招搶fo！DOUBLE VISION紅地毯個睇

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BABYMONSTER來港出席時尚活動。(林俊源攝)

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《VOGUE Hong Kong》創刊七週年暨《GQ Hong Kong》 面世，兩大時尚巨頭於中環舉行盛大派對，邀請大批名人紅星到場！當中包括BABYMONSTER、于適、Paris Jackson、Mika Hashizume、泰國BL男神Win and Bright、李銖銜、One Or Eight，本地薑有張敬軒、陳柏宇、炎明熹、MC張天賦、陳蕾、盧瀚霆、AK、COLLAR、VIVA、柯煒林、伍允龍等等。

海外名人逐個睇︰

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現場所見，不少人穿上透視裝，其中以張天穎(Jaime)、馬詩慧最性感！炎明熹就以Kuromi暗瘡貼配紅色格仔打扮亮相，雖然也有露出香肩，但都不及她的暗瘡貼搶鏡。王君馨再次「花曼」上身，穿上緊身花花連身裙，露出全隻左腿及整個玉背，屁股蛋也可以看到。

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打扮印象深刻組別︰

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BABYMONSTER全員黑色上陣，本地的COLLAR、VIVA以同個色系迎戰，VIVA的Carina、Ada、Macy大騷美腿，COLLAR的Candy最驚喜，以see-through裙若隱若現的方式力撼在場的白滑美腿，Day大走可愛路線，Gao以全黑中性打扮示人，而Ivy就以閃閃裙現身，成為行走中的disco波。

港韓女團比拼︰

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歌手組別︰

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影視名人︰

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