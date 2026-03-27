Tiger X 《聲夢》下月罕有同台 西九開廣東歌派對

一場廣東歌的盛宴，將於4月24日(星期五)晚上7時至10時，於西九文化區藝術公園海濱東草坪舉行，「THE PAPARAZI CANTOPOP PARTY」打破電視台與平台界限，邀得 MIRROR成員Tiger邱傲然首度聯乘《聲夢傳奇》系列的一眾新生代歌手，包括Aska張馳豪、Teller王偉俊、Ziva穎喬、Emily周智敏及Ophelia柯雨霏。

Tiger與《聲夢》家族的罕有同台，令不少樂迷與網民均表示極度期待，這種跨平台的夢幻聯動，不僅為樂壇帶來新氣象，更成為全城討論的音樂熱話。為向樂壇前輩致敬，一眾歌手將悉心準備多首經典金曲，包括紅遍千禧年代的Twins、謝霆鋒、鄭秀文等等代表作，透過重新演繹這些耳熟能詳的旋律，掀起全場集體回憶。

美酒佳餚招待觀眾

「THE PAPARAZI CANTOPOP PARTY」由中國銀行(香港)及Mastercard呈獻，中銀理財TrendyToo與中銀Chill Card，於當晚現場將化身為大型戶外音樂派對，除了有BEAT FRIDAY及DJ FRANKIE LAM以強勁節奏帶動氣氛外，場內更備有各式美酒佳餚。