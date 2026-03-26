蔡俊彥自資出歌直認揼本 已收呂爵安demo計劃與好兄弟合唱

港隊劍擊代表蔡俊彥(Ryan)今晚出席中環舉行的時尚盛會，本地代表還有張敬軒、陳柏宇、炎明熹、MC張天賦、陳蕾、洪嘉豪、林千渟、盧瀚霆、AK、COLLAR、VIVA、柯煒林、伍允龍等，更有來自世界各地的紅星，包括BABYMONSTER、于適、Paris Jackson、Mika Hashizume，以及再度合體的泰國BL男神Win、Bright等等，場面熱鬧。

跟Jenni似痴漢

蔡俊彥昨晚宣布加入樂壇，首支單曲《我最討厭的男歌手》近日派台，明天(27日)亦在各大音樂平台上架。已成為歌手的Ryan今日現身成為焦點，問到他最期待見哪一位海外明星，他表示雖然並非BABYMONSTER的粉絲，但卻知道她們好叻，若有機會睇BABYMONSTER表演都想見識一下，眾多韓國女團中，他最愛BLACKPINK，早前在巴黎逛街時在店舖內見到Jennie，當時是其他港隊隊友發現：「我哋仲話冇可能，跟住我即刻用IG睇佢今天著咩衫，我好記得係藍色恤衫，然後發現真係佢，我哋猶豫要唔要上前搵佢影相，但我內心好理性地知道佢哋一定唔會俾我影相，於是我哋跟咗佢一條街，最後我有個17歲嘅隊友忍唔住衝上去問可唔可以影相，但最後都係唔成功。」直認自己有點似痴漢，解釋只是覺得很難得有個機會，在好奇心下跟了一條街。