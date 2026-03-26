蔡俊彥自資出歌直認揼本 已收呂爵安demo計劃與好兄弟合唱

港隊劍擊代表蔡俊彥(Ryan)今晚出席中環舉行的時尚盛會，本地代表還有張敬軒、陳柏宇、炎明熹、MC張天賦、陳蕾、洪嘉豪、林千渟、盧瀚霆、AK、COLLAR、VIVA、柯煒林、伍允龍等，更有來自世界各地的紅星，包括BABYMONSTER、于適、Paris Jackson、Mika Hashizume，以及再度合體的泰國BL男神Win、Bright等等，場面熱鬧。
跟Jenni似痴漢
蔡俊彥昨晚宣布加入樂壇，首支單曲《我最討厭的男歌手》近日派台，明天(27日)亦在各大音樂平台上架。已成為歌手的Ryan今日現身成為焦點，問到他最期待見哪一位海外明星，他表示雖然並非BABYMONSTER的粉絲，但卻知道她們好叻，若有機會睇BABYMONSTER表演都想見識一下，眾多韓國女團中，他最愛BLACKPINK，早前在巴黎逛街時在店舖內見到Jennie，當時是其他港隊隊友發現：「我哋仲話冇可能，跟住我即刻用IG睇佢今天著咩衫，我好記得係藍色恤衫，然後發現真係佢，我哋猶豫要唔要上前搵佢影相，但我內心好理性地知道佢哋一定唔會俾我影相，於是我哋跟咗佢一條街，最後我有個17歲嘅隊友忍唔住衝上去問可唔可以影相，但最後都係唔成功。」直認自己有點似痴漢，解釋只是覺得很難得有個機會，在好奇心下跟了一條街。
MV女主角賣關子
樂壇處男作《我最討厭的男歌手》由林奕匡作曲、Wyman黃偉文填詞、Anson Chan編曲，監製是MIRROR御用音樂監製Edward Chan，蔡俊彥表示出歌是不想只作單向發展，除了劍擊之外，希望都可以做多一樣自己喜歡的事：「因為如果有時只係打劍，好困於只係諗個成績，我唔想搞到自己咁焦慮，希望發展多一件事，令到劍擊變成長遠嘅一個興趣，手希望又可以在運動方面為香港攞到好成績，亦可以為大家做到好嘅音樂，希望兩樣都好。」Ryan以獨立音樂人身份發展，問到他自資一隻歌要用多少錢？是否六位數？他猶豫一會答：「講得㗎？我係有計過，我應付到，但的確唔平。」昨天已開始拍處男MV，談到女主角他即賣關子。
唱不出demo感覺
其1206室友呂爵安(Edan)亦有給了意見，Ryan早前已給對方聽Demo，蔡俊彥稱自己很喜歡這首Demo，當時他在巴黎落住雪在窗邊，本身Demo比較像韓劇的慘情歌，林奕匡亦哼得很好聽、很深情，可是他覺得自己唱了出來好像變了另一種感覺，坦言有少少不開心，現在已慢慢消化了自己的聲音，發覺自己是演繹了另一種風格出來。身為運動員的Ryan表示當然希望拿到獎項，但新人獎就只可以隨緣，他認為音樂不能單靠獎項來衡量，他補充：「的確當初跟經理人商量要不要做歌手時，有一個很大動力是佢鼓勵我衝擊新人獎，我真不知運動員係咪爭勝心重，俾呢樣啟發到，但當自己做落去時，就發覺你唔可以諗住個獎來做，你可以點樣做好首歌來做一個歌手。Ryan透露亦收到Edan寫的Demo，正考慮是以合唱形式還是首個人作品，暫時不太肯定，但希望跟這位好朋友、好兄弟合作。