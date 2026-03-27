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娛樂
出版：2026-Mar-27 10:30
更新：2026-Mar-27 10:30

華納三寶合體超開心！陳蕾開心近距離對住fans唱歌 洪嘉豪雜誌現炒價

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華納三寶久未同場！(林俊源攝)

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「華納三寶」MC張天賦、陳蕾及洪嘉豪久未合體，昨日一齊出席時尚活動，同場還有BABYMONSTER、于適、Paris Jackson、Mika Hashizume、泰國BL男神Win and Bright、李銖銜、One Or Eight及多位本地明星。MC透露前往會場時，跟BABYMONSTER其中4位成員有一面之緣，他大讚她們非常年輕又美麗。

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陳蕾、洪嘉豪異口同聲表示透露「華納三寶」已經很久沒有合體，一齊坐車過來會場時，已經非常興奮及期待，更笑謂三人專登配搭過服裝顏色。提到MC到佛山開騷，有fans用他的照片，製成有本土色彩的醫療單張，並指這位張醫師有三點強項，包括「歌到病除」、「妙音回春」、「治愈人生」。MC表示這張海報已經很久之前已有，多謝他們形容他的音樂有療癒的感覺。陳蕾笑言看到的時候，誤以為他的照片被盜，她更希望自己也有一張。

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有內地fans為MC製作另類宣傳單張。

提到陳蕾以「進擊的巨人」造型出席周年晚會，她表示可一不可再，而洪嘉豪因為cosplay鏡音連獲網民大讚好靚女，他自爆對鏡音連不太認識，也有特別留起鏡音連的假髮。談到他的雜誌出現炒價，他透露畢竟是限量產品，也預料到有炒價的出現，自己就希望fans可以用原價購得。

剛完成音樂會的陳蕾表示心情仍很興奮，「因為細場可以同觀眾距離近好多，可以近距離接收到觀眾反應，作為表演者，我在台上都會比更多力囉！」

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(左起)MC張天賦、陳蕾、洪嘉豪。

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