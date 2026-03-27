COLLAR開心與BABYMONSTER同場 Teller范卓賢ZPOT原來都係韓流fans

COLLAR的沈貞巧(Gao)、蘇雅琳(Ivy)、許軼(Day)、王家晴(Candy)昨日(26日)出席時尚活動，同場更有BABYMONSTER。向來是K-POP粉絲的Day直言心情非常開心，很想跟她們合照。
早前Marf邱彥筒開騷，COLLAR多位成員到場支持，Candy透露當晚為配合Marf的個唱而「悉心」打扮，她表示會在Gao的YouTube頻道大談為何當日會這樣打扮，更不忘為Gao的頻道宣傳。提到Marf很想請Gao去旅行，作為報答她幫手剪片一事，Gao表示暫未收到Marf的邀請，並指上次與她到越南旅行的時間太短，坦言她也很想再和Marf去一個天數長少少的旅行。
同門師弟ZPOT首次出席時尚活動，他們表示很喜歡這一身比較斯文的打扮，而Gordon張肇維表示難得有機會露下手臂，非常開心，更臨出門口前操了幾下。Bosco關曉隆坦言最開心可以跟BABYMONSTER同場，自己比較喜歡Asa、Ahyeon，並自言是K-POP的粉絲，「牛牛」周德誠也是BABYMONSTER的fans，跟Bosco一樣喜歡Ahyeon，臨出門口時也有播放她們的目曲。
Teller王偉俊與Jacky Fan范卓賢也很喜歡BABYMONSTER，並謂有機會也想跟她們合照。Teller表示今次是他首次出席時尚活動，感覺很新鮮，也會努力集郵。對於同場還有張敬軒，Jacky Fan得知之後大為驚喜，並透露自己有把對方送他的「新人求生包」 隨身攜帶，也有用張敬軒送他的護手霜。