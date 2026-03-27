COLLAR開心與BABYMONSTER同場 Teller范卓賢ZPOT原來都係韓流fans

COLLAR的沈貞巧(Gao)、蘇雅琳(Ivy)、許軼(Day)、王家晴(Candy)昨日(26日)出席時尚活動，同場更有BABYMONSTER。向來是K-POP粉絲的Day直言心情非常開心，很想跟她們合照。

早前Marf邱彥筒開騷，COLLAR多位成員到場支持，Candy透露當晚為配合Marf的個唱而「悉心」打扮，她表示會在Gao的YouTube頻道大談為何當日會這樣打扮，更不忘為Gao的頻道宣傳。提到Marf很想請Gao去旅行，作為報答她幫手剪片一事，Gao表示暫未收到Marf的邀請，並指上次與她到越南旅行的時間太短，坦言她也很想再和Marf去一個天數長少少的旅行。