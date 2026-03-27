臥底嬌娃｜邵美琪嬲到青筋暴現 目露凶光狀態曬瘋狂演技

TVB新劇《臥底嬌娃》演員陣容有張曦雯、陳瀅、羅毓儀、馬貫東、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等，進入結局周，昨晚（26日）播出的24集大玩催淚，劇中的「搞笑擔當」朱皮（關曜儁Leo飾），為了拯救「心目中的真正大佬」潘奕風（馬貫東飾）、及《無間道》劉德華上身做一次好人，情願被權世豪（杜燕歌飾）打死也死命要攬實權世豪的腳以確保奕風安全，死得轟烈！

另一方面，邵美琪Maggie昨晚的「巔瘋」演技亦再度搶盡焦點，劇情講述卡邦尼（邵美琪飾）被三位嬌娃佳琪（張曦雯飾）、阿妙（陳瀅飾）及小茹（羅毓儀飾）設局以為愛女寶儀（鍾柔美飾）落入賣淫狂徒手中後，即發瘋般衝上模特兒公司大吵大鬧，「目露凶光」的Maggie數度嬲怒至聲嘶力歇兼眼都凸埋，而且青筋暴現，著急又憤怒的狀態再為劇集留下經典畫面。

之後，寶儀現身逐點篤爆卡邦尼惡行，面對女兒的痛心指控，卡邦妮大為崩潰兼無地自容，邵美琪演繹時不但雙眼滿是淚光兼口震震，面部肌肉亦數度驚現不受控的痛苦抽搐，配以恍惚的眼神，將日後不知如何面對女兒的角色心理狀況演繹得極有感染力。而在落口供場口，Maggie再度釋出新的演法，以心力交瘁狀態演繹愧疚及內心掙扎，而當Maggie拜託三位嬌娃：「喺我唔喺佢（寶儀）身邊呢段日子，你哋盡量幫我睇住佢」時，Maggie又演繹了之前角色未曾展現過的軟弱，演法極有層次。