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娛樂
出版：2026-Mar-27 17:00
更新：2026-Mar-27 17:00

哈利波特｜HBO Max新劇《哈利波特》聖誕上架 黑人男星演石內卜收死亡恐嚇

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HBO Max炮製的劇集版《哈利波特》將於今年聖誕節上架。

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由J.K.羅琳J.K. Rowling）創作的《哈利波特》（Harry Potter）風靡不同年代的觀眾，串流平台HBO Max炮製全新劇集版《哈利波特》，將安排於今年聖誕12月25日上架，首個預告片近日公開後引起廣大網民熱烈討論。

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每集製作費1億美元

HBO Max計劃劇集版《哈利波特》會開拍7季，暫定每季8集，新劇首季由《哈利波特神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher’s Stone）展開，去年有爆料指該劇每集製作成本高達1億美元，勢成史上最昂貴劇集。新版三位主角分別是「哈利波特」Dominic McLaughlin、「妙麗」Arabella Stanton及「榮恩」Alastair Stout，一眾主要角色的造型已在預告中曝光，當中包括「鄧不利多」、「海格」、「馬份」、「麥教授」等，而一直引起討論的黑魔法防禦術教授「石內卜」一角，自公布選定由黑人男星Paapa Essiedu扮演以來引發爭議，Paapa早前受訪時自爆收到帶有種族歧視的死亡恐嚇，內容是要求他若不辭演便會惹來殺身之禍，並強調不會退縮，而HBO Max的主席Casey Bloys亦有提及事件，又指拍攝期間片場已加強保安。

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