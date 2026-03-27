黎瑞恩飛澳洲見證愛女大學畢業 母兼父職12年淚崩感慨

一代玉女歌手黎瑞恩當年在事業高峰期毅然引退，於2002年與金利來集團主席曾憲梓的兒子曾智明結婚，婚後育有一對仔女曾凱栭 (Sheree) 及曾浩儒 (Tyrone)，不過，2014年二人傳出婚變，同年黎瑞恩宣布離婚，為二人的12年的婚姻劃上句號。其後，黎瑞恩一直母兼父職照顧一對仔女，眨眼間，女兒Sheree已經22歲，黎瑞恩今日（27日）在社交網開心宣布女兒大學畢業了。

見證重要時刻 黎瑞恩大女Sheree在2021年中學畢業後，即轉到澳洲升學。日前，Sheree大學畢業，黎瑞恩當然飛赴澳洲見證女兒重要時刻。她在社交網分享女兒從小到大的合照，還有今次出席畢業禮的照片，見Sheree戴上四方帽，兩母女展現燦爛的笑容；黎瑞恩透露典禮未開始已經哭了，並感觸分享：「我個女終於大學畢業喇！好想同大家分享我嘅感受同喜悅。由你幼稚園畢業到大學畢業，我都從未缺席過，見到你戴四方帽喺台上面嗰一刻，我好似開水喉嘅眼淚，心情真係非筆墨所能形容。恭喜你呀，終於完成你人生第一個必須嘅考驗，我真係百般滋味在心頭。」

重溫成長印記 她續指手機相簿滿是都一對仔女的成長印記，「20幾年我見證你喺我肚裏面嘅一粒豆，變成今日可以同我傾心事，車我去街街，提我『Mom你咁樣唔得㗎』等等，我真係覺得好神奇。你哋終於長大喇，可以照顧返我喇，好感恩上天將你兩個賜俾我，雖然有時好勞氣，但係有98%都係開心嘅。」她又指女兒不時在大小事都會問她意見，但她的答案好簡單：「你嘅人生自己話事。」因為她只希望女兒健康快樂就足夠了。