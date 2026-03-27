方皓玟失聲後首現身自爆內情 創作歌曲打破100首大關

歌手方皓玟（小明）今天到新城廣播接受黎莉主持的《勁爆樂勢力》訪問，是她在本月20宣布因聲帶失聲而取消《方皓玟約你落觀濱演唱會》後首次公開亮相，已完全康復的小明精神不俗，更開心地與聽眾分享她創作第100首歌曲《Buried You（all I ever know）》。

小明失聲剛癒，狀態與平日跳脫的形象截然不同，主持黎莉形容：「平時見到嘅方皓玟係跳跳紮，可以撞開直播室嘅門，但今日格外溫柔。」小明搞笑表示自己平時精神飽滿時能量充沛，容易顯得有「殺氣」，但病後狀態反而變得溫柔，她笑言：「我成日有感性一面，只係平時太有能量冇展現出來。」小明同時感謝大家關心：「發覺人病先知道多人錫，收到好多訊息，我都逐一回覆，因為我都好感激。」談到今次失聲的原因，小明坦言失聲一刻感到震驚，但心情依然平靜：「我覺得又學咗一課，自己點樣去保護好自己身體，令到自己可以做事嘅時候，所有事情都順順暢暢。」她又自爆：「可能我食咗一包榴槤乾，懷疑係失敗咗喺榴槤乾嗰度。」

談到第100首作品《Buried You（all I ever know）》，小明透露起初並未特意計算創作數量，直至去年才驚覺已寫了接近100首歌，於是抱著期待的心情，看看第100首會是怎樣的作品，她形容這首歌對她意義重大：「第一把手係想將呢一部分，成為自己某部分里程碑嘅回憶。呢首歌叫《Buried You（all I ever know）》，係想將一啲嘢埋藏喺心底入面，因為呢啲歌都係我嘅成長。」至於完成第100首歌後的下一步，小明透露想做一些「好whatever、好任性」的東西，嘗試新的曲風。

另外，小明亦分享了早前為好友馬天佑創作歌曲《一世人做一次傻仔》的故事，她透露馬天佑原本想找她填一首快歌，兩人通電話後，對方跟她聊了很多，馬天佑對音樂的熱愛和執著深深打動了小明，令她聽後有感而發，掛線後便馬上開始創作。小明將自己的想法融入創作，很快就完成了整首歌的詞和Demo，一併交給馬天佑。出乎意料的是，馬天佑收到後一聽便非常喜歡，令她相當開心。