韓國限定女團I.O.I重組慶祝成團十周年 6月首次來港開兩場演唱會

從韓國選秀節目《PRODUCE 101》中組成的國民限定女團I.O.I，於2016年5月4日出道，2017年1月29日正式解散，為紀念I.O.I成團十周年，成員們再度合體，更首次來港開唱，宣布將於2026年6月20及21日假亞洲國際博覽館10號展館 舉行「2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in HONG KONG」。

香港作為巡演尾站

這場演唱會旨在紀念I.O.I出道十周年，並與粉絲們一起回顧過往，創造新的回憶。此次演唱會不僅是她們再次合體的機會，更是和所有熱愛她們的粉絲們重聚的良機。這段時間，成員們在不同的領域各自發光發熱，持續成長。如今，她們不但即將帶著全新的專輯與大家見面，並首次以全新的模樣來港開唱。是次巡迴演出將涵蓋三個站點，分別是首爾、曼谷及香港。作為此次巡演的終站，香港站對於眾多期待已久的粉絲來說，意義深遠。