昔日童星原島大地加盟《飛馳人生3》 28歲已育有一對仔女

導演韓寒自編自導傾力打造的《飛馳人生3》在內地上映至今票房突破43億大關，蟬聯賀歲檔冠軍，不但躋身票房十大，更成為年度最耀眼的華語電影。香港定檔4月9日公映，復活節假期口碑優先場，而電影公司方面更同步安排《飛馳》1、2集期間限定放映場，讓觀眾可一次過欣賞到3集的精彩演出，全面感受賽道飛馳的震撼。
《飛馳人生3》除了之前原班人馬沈騰、尹正、黃景瑜、范丞丞（范冰冰弟弟）、張本煜外，還加入了原島大地、李治廷、胡先煦、王安宇等一班新生代顏值演員男車陣，而這班演員還真身上陣，其中幾位更在拍攝前還特別考取賽駕牌照。主演沈騰為配合角色，從零起步，先後考取普通駕照、漂移證、拉力賽駕照三項認証資格，把自己錘鍊成真正的車手、范丞丞更是提前兩年作準備，專注投入訓練考取賽車執照、張新成也同樣參予賽車模擬訓練等，為電影全程投入特訓。
此外，作為資深賽車手的導演韓寒將多年賽道經驗融入創作，讓影片的賽車戲份真實到極致，令大家體驗到賽車過程的刺激觀能，他堅持參與這部電影的台前幕後，若可行的話盡量考取官方認可的賽車證書，以真實的賽車技術進行拍攝，讓觀眾也得感受到那份真實感。而電影預告中所見，影片最震撼人心的，莫過於連場高能的飛車場面，懸崖漂移、砂石路狂飆、多車追逐等鏡頭的一氣呵成拍攝，沒有用上特效，全是真人實拍的驚險、刺激場面。賽車過彎時的離心力、輪胎摩擦地面的焦糊味、極限操控下的心跳加速，透過銀幕直抵觀眾心底，瞬間引爆腎上腺素。
現年28歲的中日混血男星原島大地，當年以童星出身，與張栢芝在電影《忘不了》中的演出賺人熱淚；其後，原島大地極迎速成展以小鮮肉姿態發展，2020年5月更以22歲之齡宣布已婚，娶日本太太晴奈為妻，婚後兩人育有一子一女。