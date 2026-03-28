昔日童星原島大地加盟《飛馳人生3》 28歲已育有一對仔女

導演韓寒自編自導傾力打造的《飛馳人生3》在內地上映至今票房突破43億大關，蟬聯賀歲檔冠軍，不但躋身票房十大，更成為年度最耀眼的華語電影。香港定檔4月9日公映，復活節假期口碑優先場，而電影公司方面更同步安排《飛馳》1、2集期間限定放映場，讓觀眾可一次過欣賞到3集的精彩演出，全面感受賽道飛馳的震撼。

《飛馳人生3》除了之前原班人馬沈騰、尹正、黃景瑜、范丞丞（范冰冰弟弟）、張本煜外，還加入了原島大地、李治廷、胡先煦、王安宇等一班新生代顏值演員男車陣，而這班演員還真身上陣，其中幾位更在拍攝前還特別考取賽駕牌照。主演沈騰為配合角色，從零起步，先後考取普通駕照、漂移證、拉力賽駕照三項認証資格，把自己錘鍊成真正的車手、范丞丞更是提前兩年作準備，專注投入訓練考取賽車執照、張新成也同樣參予賽車模擬訓練等，為電影全程投入特訓。