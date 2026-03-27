黃建東自薦做婚禮司儀被人狙擊 會講英文普通話竟然被指有問題

黃建東除了演戲、主持公司一些大型節目外，早前他以「樹熊公子」身份參加《中年好聲音4》，他表示不停參加公司的節目，是希望令更多人認識黃建東，更公開表示如客戶需要，他也可以唱歌表演。日前有網民在threads出po表示因為原先的主持無法到場，急需一名會英文、廣東話的主持人，黃建東隨即留言說︰「我喺紐約讀大學，亦曾經在北京做過舞台劇，英文和普通話絕對唔係問題。有需要請隨時讓我知！」但沒料到竟然被一名網民狙擊，指他答非所問，對方更開po要求職場達人「Son姐」張慧敏評理，其他網民對黃建東無辜被狙擊大感困惑，而不少昔日找過他的客戶亦為黃建東抱不平。

批評黃建東不是合格主持 該名網民不但批評黃建東答非所問，更指他自私介紹差、是不合格的MC，更留言道︰「我無話佢白痴係我有家教！」字裡行間都充滿火藥味。有網民就指黃建東本身會廣東話，只是向樓主表示自己也會說英文、普通話並沒有不妥，但對方表示「以事論事，單單睇佢呢段自我介紹，我又唔識佢，就算覺得佢識廣東話，我都唔知係咪專業水平嘅~ 咁個客講明揾粤英雙語司儀，正常人會sell自己粤英or三語精通。特别係依家好多人講廣東話有口音/懶音，我唔會assume一個人識打港式中文就係專業MC水平。」

網民抱不平 有網民為黃建東護航則批評對方欠common sense，指對方的留言是用廣東話語氣寫出來，不明為何這名網民要咬住黃建東唔放，這名網民事後再出PO回應說︰「我真係唔識佢。 2, 我唔會因為一個人打廣東話字打得叻而覺得佢講d廣東語去到專業MC程度。同樣，我唔相信有人會因為我打英文都好叻而俾我做英文MC掛, 我打廣東語勁也不代表我上台口條好。PS. 依家係佢sell自己但唔中point wor, 人地問咩你就答咩，呢d真係基本野。個客要粵英MC，佢答非所問，common sense is not common.」

黃建東就事件感到無奈，並轉載該名網民到Son姐的留言，借聘請湊小朋友的工作，出po感慨自我介紹提及會額外的東西沒料到竟成問題。最意想不到的是該名網民再度留言批評他，更語帶嘲諷指黃建東係「全香港都認識的TVB有名藝人」。