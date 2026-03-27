2026紐約電影節｜TVB喜獲7項提名 張與辰連奪兩創意大獎

去年贏盡口碑的無綫劇集《麻雀樂團》、熱播綜藝節目《女神配對計劃》，及創意無限的《警聲百二秒》，昨日（26日）於香港珠海學院舉辦的第三屆創意產業創新年度大獎頒獎禮中，分別榮獲創意產業創新大獎（電視）、創意產業年度大獎及創意產業創新大獎（資訊及文教節目制作）；至於無綫歌手張與辰，則榮獲頒創意產業年度創意人物大獎和創意產業創新大獎（音樂）。

為慶祝劇集／節目收獲佳績，（排名不分先後）張與辰、郭柏妍、黃庭鋒、胡敏芝、葉蒨文、曾展望及梁敏巧盛裝現身頒獎禮。連奪兩獎的張與辰接受訪問時表示會繼續督促自己，挑戰跨領域工作。自認為食的張與辰最想主持煮食節目：「因為我太鍾意食，同埋都識得煮少少，希望學習多啲、煮多啲，睇吓可以喺飲食界玩出啲乜嘢新嘅花樣。」

另美國影視圈年度盛事「2026紐約電視電影節」將於當地時間5月21日舉行，並於昨日率先公布入圍名單，TVB喜獲合共7項提名，名單如下：