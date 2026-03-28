陳蕾音樂會尾場兩度encore 擺港女五式自爆洗con烏龍事

陳蕾一連四場《完整的我》音樂會2026，日前(25日)在PORTAL畫上完美句號。陳蕾貫徹「比晒你哋」嘅演出風格，4晚全程高水準演出，陳蕾除了演繹新碟《凝》多首作品，更首唱電影《女孩不平凡》主題曲《普通人》，並翻唱兩首廣東歌。尾場更是兩度encore兩次！她分享選歌心路：「今次我翻唱咗兩首歌，其中一首係周柏豪嘅《相安無事》，我將佢擺喺唱完《撲克》之後唱。我覺得呢首歌詞好適合緊接《撲克》，去承載我對爸爸嘅愛同童年回憶。另外一首就係Rachel(劉蘊晴)嘅《虎山行》，呢首歌一直喺我cover歌單入面，今次特別想除咗唱新碟之外，都介紹返我自己鍾意嘅廣東歌。」尾場兩度enocore，fans大合場《相信一切是最好的安排》和《娛樂人生》，場面感人又震撼。

手持波板糖型爆登場 音樂會上，陳蕾手持波板糖以《拖延症》型爆登場，一見台下歌迷，陳蕾即興大叫：「嘩！好開心今日見返好多好男歌迷，你哋好呀！」一眾男士立即大力歡呼回應！佢繼續話：「有啲男歌迷係真係”歌迷”嚟嘅，佢哋絕對唔係貪圖我美色，真係喺我開音樂會嘅時候先岀現！」第二場時，陳蕾更識做氹返女歌迷：「因為我太耐無見過我啲男歌迷，同埋我覺得喺我扮完『超大巨人』之後你哋都仲係度，係真愛，多謝你哋！好明顯你哋(男歌迷)係衝住我嘅音樂嚟㗎係咪？，但係女歌迷唔同呀！我嘅女歌迷係愛我嘅全部！」，陳蕾更自嘲係渣男語錄！由於場內不準飲食，有歌迷高舉「場內嚴禁飲食」牌，陳蕾見狀立即嬌嗲說：「(喉)糖啫，ok嘅！唔好比人見到佢哋舉啲乜野！」下一秒立即霸氣上身笑說！：「多事啦你哋！收返埋(個牌)！聽日唔好比我見到呢個牌呀！」

有求必應玩「飯撒」 音樂會中段，陳蕾連唱《以正義之名》接《下流社會》，現場氣氛瞬間推至最高潮，歌迷合唱聲浪幾乎蓋過她。當唱《五瓣玫瑰》時，陳蕾更有求必應，大玩「飯撒」環節：猜包剪揼、派心心放題，仲擺出港女五式手勢滿足每位樂迷！尾場她更自爆烏龍事，話說她第三場上台前，買了洗隱形眼鏡的藥水，但沒有看清楚使用說明，令左眼灼熱刺痛，雙眼滿布紅筋，「但我諗第三場觀眾無發現，唔知係咪腎上腺升，其實我上台前勁多紅筋，但一上到台就無，完騷又即刻有紅筋。今朝起身發現睇好矇，即刻好檢查，好彩無乜事，但大家今晚睇唔出，表演者好神奇！」由於氣氛熱烈，陳蕾於終極encore時選唱《娛樂人生》做ending：「Live House嘅力量就係大家一齊唱，整個場都有震動嘅感覺，我覺得《娛樂人生》可以做到呢個效果。原本以為呢個ending已經好好，但後台掙扎好耐，聽到佢哋不停喺度嗌我個名，最後我唔忍心歌迷繼續等，於是再次上台，見到有歌迷舉牌寫《發燒》，即興清唱呢首自己好早期啱啱成為歌手嘅作品送比大家！」

清唱《龍蝦》 完show後被問到感受，陳蕾難掩興奮：「一連四晚嘅《完整的我》音樂會已經完成，我真係好開心好興奮！我覺得我嘅歌曲好適合喺Live House表演，我自己都好鍾意睇Live House。第一次嚟呢個場地就係睇Gigi(張蔓姿)嘅演唱會，當時已經覺得如果有機會喺呢度開show或者做新碟發布會就好，所以好多謝公司成全！」而於第三場有樂迷希望陳蕾清唱《龍蝦》？陳蕾解說：「《龍蝦》呢隻歌其實就係我新碟裏面《完整的我》嘅Demo，當初我係想以電影《單身動物園》呢套戲去到寫，咁之前有大概講咗呢個 demo 名出嚟之後，第三場就有歌迷就想聽呢首《龍蝦》咁就唱咗少少俾佢哋聽啦。」

工作計劃 她指細場是優勢與觀眾距離很近，「令觀眾感受音樂張力都會更直接、更近，有機會令佢哋更加興奮；而佢哋興奮，又會激發我作為表演者想再落力、再俾多啲未見過嘅嘢佢哋睇。」被問到演唱會後有冇同公司請假休息，陳蕾笑言：「完咗音樂會之後，要努力準備一個關於針織嘅工作，所以都要投入返『織女』呢個角色；同時都要為金像獎嘅演出做準備。至於金像獎戰衣方面，同公司已有共識，主要會配合電影同主題曲嘅方向。」