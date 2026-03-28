《愛‧回家》群姐原來好唱得 孖李錦聯去酒樓獻歌喉

有不少酒樓搞晚宴，邀請一些歌手到場唱歌助慶帶動生意，加上消費不高，有得食有得聽歌，深受不少街坊歡迎。近日有酒樓預告4月底會邀請劉錫賢、李錦聯、「群姐」許思敏、《中年好聲音4》五燈歌手彭梓嘉到場唱歌助慶。有網民當下才發現《愛‧回家之開心速遞》的群姐是如此唱得，同時也有人笑謂請李錦聯應該要搵埋安德尊，才能令現場氣氛更高漲。

有網民更分享群姐過去曾在不同場合唱歌的影片，並指在無綫出身的藝人都會唱歌。前年KC歐瑞偉便上載過穿古裝的許思敏唱《兩隻蝴蝶》的影片，而群姐也不時在網上分享自己登台表演的照片。至於李錦聯不但揸鑊摌叻，原來揸咪做司儀、唱歌一樣得， 網上也不時找到他上台唱歌的影片，有時更有美女為他伴舞。他更有一首自己的歌曲，名叫《大廚演身手》，歌詞更是為他度身訂造。

歌詞如下：

今晚我大廚演身手，炆蒸炖煎炒好講究，

抽風機爐頭齊着，醬醋蔥薑酒搭豉油，