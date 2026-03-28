宣萱孖張繼聰拍片笑唔停 用一招震住阿聰突襲

宣萱（Jessica）與張繼聰（阿聰）為宣傳香港基建拍攝一連六集宣傳片，二人每集挑戰不同任務，親身體驗了解基建工程背後的技術與理念。繼《基建遊一萱》第一集播出後網民勁buy兩位擦出爆笑火花，短短幾日已經獲得200萬觀看次數。第二集兩位繼續於《基建飛一萱》拍住上，並以「第一人視覺」，與大家深入了解香港「世一」級基建大橋項目，包括：青馬大橋、將軍澳跨灣大橋、港珠澳大橋，見證香港「世一」基建大橋震撼風光！

《基建遊一萱》短片系列於去年12月率先啟播。首集以中九龍繞道（油麻地段）為主題，介紹項目為市民帶來的交通便利，影片錄得超過200萬觀看次數。

影片中見到阿聰看到青馬大橋橋塔頂出現《尋秦記》「烏廷芳」加大碼身影，暗笑Jessica新年派對後「幸福肥」，怎料「橋上美女」竟是搞笑KOL — Matthew Chung！Matthew於塔頂遠眺城市與大自然交織的景色，更邀請Jessica與阿聰登頂同賞，不過阿聰以「登頂太攰」為由婉拒，笑料十足。

出發之前，Jessica以「冇獎有罰快問快答」向阿聰下戰書，考驗其對跨灣大橋的熟悉程度。三條問題答對兩題的阿聰最後難逃被「電到跳舞」。來到跨灣大橋前，二人被其宏偉程度震撼。Jessica更分享大橋以「浮托法」施工，配合潮汐變化，將過萬噸鋼組件於約五小時內精準定位，令阿聰大感驚訝。面對使用S690高強鋼建成圓拱的跨灣大橋，Jessica更透露鋼材使用「冰火大法」製作而成，將其加熱至逾1200°C後鍛打成形，然後急凍將鋼材內不規則排列的晶體互相鎖緊，再次加熱提升韌度，令阿聰突然感慨一番，以藝人「雪藏論」比喻煉鋼，笑言如果能夠經歷大公司雪藏、解凍再受捧，就會變得堅強、屹立不倒。阿聰更大玩電影《金童》金句形容大橋：「邊條橋鋼水夠厚，邊條就可以企到最後」。

Jessica笑言經過第一集的試煉，第二集終於找到應付阿聰的方法：「搵阿聰做嘉賓一定開開心心，絕無冷場，因為佢講唔停。但真係太開心喇，一個唔小心就會分心。今次拍片要講對白就預咗，但阿聰有好多爆肚，我又要接返住，個腦真係慢啲都搞唔掂。佢係個出色嘅演員同笑匠，好彩我都係資深演藝前輩，頂得住。只要問到佢口啞啞，就可以stop佢，佢間唔時又會有啲搞笑答案，好過癮，成隊crew都拍得好開心。我見大家睇完第一集都話好好笑，咁就記得share畀朋友一齊笑住學嘢，輕輕鬆鬆了解吓香港基建有幾厲害，仲可以見到阿聰超乎常人嘅吹水能力，同埋我嘅忍耐力。」

雖然Jessica接連取笑阿聰，但都認真恭喜對方入圍角逐今屆金像獎最佳男主角。Jessica：「唔容易呀，你見到佢拍《金童》時操到咁大隻，係好辛苦，要好自律。我祝阿聰好似今集航拍機咁愈飛愈高，做影帝、做『世一』！」

阿聰已經約定Jessica重遊首集到訪的「中九」慶祝：「講到『世一』梗係我老婆，但原來香港咁多基建項目都係『世一』，真係日日經過都唔知，要好好話畀大家知。我同Jessica係世界第一位司機同乘客自己揸車行中九龍繞道油麻地段，真係光宗耀祖呀！係估唔到Jessica手車咁定，我平時好鍾意ride車遊香港，已經約埋Jessica同《金童》團隊喺頒獎禮之後一齊ride當慶功。由將軍澳出發，經將藍隧道、將軍澳跨灣大橋、T2主幹道、中九龍繞道係咁去，行晒成條六號幹線再直去機場，冇燈位，爽呀！」