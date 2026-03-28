Jackson Wang王嘉爾迎32歲生日 床上半裸與父母sweet爆視訊

香港長大的王嘉爾（Jackson Wang）蜚聲國際，最近他與的Tyson Yoshi推出首支合唱歌《Deadend活該》，Jackson Wang近年在世界巡迴開show獲得空前成績，貴為「亞洲男神」的他仍未有放棄香港事業，未來將有更多機會跟香港fans見面。

今天(3月28日)是王嘉爾的32歲生日，他在社交平台分享感受，並貼出自己在床上赤膊跟父母的視訊截圖，他寫：「32了，想說的就是，感謝爸爸媽媽帶我來到這世界，很榮幸可以做你們的兒子，我愛你們比愛我自己多多多呢！同時也感謝支持我的朋友們，我的你們，其實每年生日我都會許願，能夠讓你們驕傲，這也是我這麼多年來經常說的，知道的朋友可能知道，也是真心希望的，也從來都沒變過。」Jackson Wang表示現在自己沒有經理人團隊，也沒有唱片公司、版權公司，也沒有一個特別穩固的團隊：「其實說白了，是你們的支持，我才能到現在，I keep that to my heart everyday~同時我每一刻都很感恩，謝謝你們相信我，支持我！」他透露目前身在墨西哥，今天晚上就要演出，可能當地時間28日就在飛機上，還有今年有很多的事要官宣，希望這一次的改變可以是一個穩固的新開始。他又稱：「老實說，感覺像是剛跑完馬拉松，才剛入場一個新的馬拉松比賽，雖然知道很難，我們一起繼續闖吧！」在其IG出post不到12小時，已有多逾60萬人讚好，亦獲各地好友紛紛送上祝福。