方力申倒轉唱《好好戀愛》有驚喜 孖莊子璇Sherman布子殷合唱經典情歌

無綫音樂節目《J Music》今日(28日)晚上9點半翡翠台播映，新一輯《J Music》除有固有主持班底冼靖峰Archie、林智樂Felix，莊子璇Hilary、潘靜文Sherman、許文軒Edmond外，還加入了李尹嫣Victoria、曾展望GM及布子殷(布子)。

喚起歌迷集體回憶 今集的「一晚限定」，登場的嘉賓是方力申，與三位美女主持攜手呈獻唱多首膾炙人口的經典金曲，喚起大眾的集體回憶。方力申將分別與布子合唱《十分愛》、與莊子璇合唱《自欺欺人》及Sherman合唱《好好戀愛》，隨後四人更合唱《兩男一女》。此外，方力申亦會深情獨唱名作《好心好報》，在互動環節中，方力申大玩「倒轉唱情歌」Game，挑戰倒轉演繹《好好戀愛》，其超高還原度絕對令人驚喜！

何廣沛原被安排入男團 在「登陸新聲」環節，有第26期無綫電視藝員訓練班出身的何廣沛(Matthew)，他將獻唱劇集《非常檢控觀》插曲《懲人淚》。何廣沛在劇中飾演韓國男團人氣偶像，完美演活「現代版陳世美」。有趣的是，曾在劇集《金式森林》中與何廣沛飾演兄妹的Hilary，於節目中高興地表示：「阿哥，終於上嚟《J Music》！」何廣沛透露早前曾傳訊息給Hilary表達上節目的期望，更笑言是「特登同導演監製Book你做MC。」被問到未來想專注拍劇還是發展歌手事業時，何廣沛坦言：「歌手呢個夢我十幾年前都諗過，嗰陣時有去見過啲音樂人，有機會去一個男團度…」同場亦有新生代歌手黎展峯深情獻唱《我需要哭》。

楊千嬅自嘲係錯誤榜樣 另外，今集訪談環節邀請到天后楊千嬅擔任嘉賓。楊千嬅將於下月於紅館舉行演唱會，並帶來全新音樂作品《回歸一塊小石頭》及《不知從何說起》。談及新專輯，她笑言早於2021年已計劃籌備，並幽默自嘲：「我有嚴重的拖延症，重申一次，我係錯誤的榜樣。」在《不知從何說起》的音樂製作上，楊千嬅特意挑選了新世代唱作歌手吳林峰作曲、小克填詞。