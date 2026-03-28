古天樂現身尖沙咀有求必應自爆特別癖好 唱片銷量好預告有驚喜

古天樂今日（28日）到尖沙咀出席樓上分店開幕。商戶25年前邀當時拍《尋秦記》的古天樂做開張嘉賓，如今再次邀「項少龍」到場，老闆特別請來當年有份影合照的員工跟古天樂合照。在活動結束後，古天樂走到fans堆中影合照，見到有人遞上唱片、照片，他亦一一簽名。

問到今日會否拿些蔘茸海味給古媽媽，古生說：「買啦！不過佢經驗好過我，我要買都係搵店員介紹。」他又指媽媽煮花膠鮑魚都很在行，特別愛飲她煲的白菜菜乾湯。坦言自己不太會煮東西，西餐煎塊扒還可，自己負責食比較在行。

古天樂在儀式上特別提到自己最愛冬天食雪糕，他表示自己不會食到頭痛或牙痛，「我習慣要食凍嘢先瞓得著，同埋開到個冷氣最大」，就算冬天也是一樣，房間也要調到冷氣最凍，被也不用蓋。他也笑言房間像雪房，「我關咗好凍先瞓得着，熱真係搞掂。」

提到有人拍到他跟宣萱拍攝時十指緊扣，他說：「唔係十指緊扣，唔通嗌交咩！」他坦言很久沒有去海灘，加上不是太曬不算太熱，所以感覺不良好。問到他們在拍甚麼，他表示「係驚喜！」下月初將舉行電視版《尋秦記》一齊睇大結局，他表示當下有人提議時，沒有考慮到翌日要大家要返工返學，也不想粉絲這麼夜還在商場守候太長時間，「大家嗰日早啲睇完即刻返屋企，喺夜嘅，辛苦哂大家，我會盡量安排好啲！」

早前有網民拍到他被人用雷射筆照射到眼睛，他搞笑表示看到照片時，誤以為自己雙眼發出雷射光，「如果真係有人咁做，就唔好啦，因為會傷到眼嘅。我喺現場完全都唔知，好彩我有戴太陽眼鏡，我行到咁快咁都射到！諗得誇張啲，可能對面有個追擊手。」他表示現時眼睛正在康復中，仍要一段長時間，但若在強光地方會不停出眼淚。他稱自己少玩電話，多看電視或iPad，加上自己的頸做過手術，所以不會長期低頭用。談到他的唱片銷量很好，他預告會有意想不到的驚喜給大家，至於何時出現，他說：「你哋唔會諗到，會出現嘅時候就會出現。」