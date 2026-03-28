ROVER專訪｜巿道不景要鬥堅持 亨仔坦言有經濟壓力：靠細妹頂住先(有片)

「我有一個理想，希望呢對Band能成為香港人的寄託……理想嘛！」ROVER隊長Kim(卓金樂)許下宏願，隊友初愕然後點頭，回想不時收到fans的私訊，分享如何透過他們的歌曲得安慰和勉勵，就是四人繼續做音樂的動力。出道兩年，ROVER將於月尾在新蒲崗Portal舉行迎來首個專場演唱會《ROVER 2nd Anniversary Live》，回顧由《全民造星V》走來的每一步，有苦有樂，面對經濟壓力，歌曲反應不似預期，難得四子仍一條心做好音樂，更推出首支包辧曲詞編監、完全屬於ROVER的歌曲《旗跡》。

首次開Band show，全場企位，問到會否玩「插水」時，四子大感雀躍，Jason(雷濠權)笑言要帶著整套鼓插水，接著大家又笑指亨仔(陳鎮亨)太大隻，會嚇到fans避開，鬧笑一輪後，王希晉認真表示，「我哋會有唔同嘅crossover，亦有solo環節，有一part會唱唔同語言嘅經典band sound歌曲，希望到時俾大家一個驚喜。」四子事親力親為，連海報和周邊產品都親自製作，對於有fans認為資源不足感心痛，希晉就另有見解，「我不覺得慘，一支樂隊有自己第一個演唱會，親力親為是難忘經歷。」Jason和Kim在加入ROVER前已曾組Band，兩人回想那些年自己印海報、落街逐張貼、派傳單的情景，「以前的大前輩樂隊，都經歷過自己宣傳、派單張，其實好有feel好開心。」

為迎接開專場的里程碑，ROVER推出包辧曲詞編監的《旗跡》，亨仔興奮表示，「終於有個感覺是一首屬於我們4個嘅歌，這感覺在上台表演時好重要。」是否想奠定樂隊形象？他續說，「又冇特別諗，但想證明俾人睇我們懂得做音樂。」Kim補充說，「其實做音樂的出發點好簡單，純粹將我哋好鍾意嘅元素放入歌曲，滿足感好大。」希晉回想監製的樂趣，「我哋4個互相監製，提醒隊友，同時隊友也提點自己，互相監督交流，學習聽別人意見。」 RVOER由公司安排組成樂隊，並非Band仔主動組隊。談到相處上的磨合，亨仔坦言，「我哋唔係識咗好耐就夾Band，其實好難，但可能上天的緣分，我哋性會有意見分歧但仍能磨合，好難得，我哋4個都肯互相聽對方。」希晉自言以往習慣自己創作，加入ROVER後學習彼此尊重，「我有時會較固執，現在有分歧時亦嘗試理解別人想法，試試多走一步。正因為我們夠friend，不如合力做好每件事，」Kim總結道：「我覺得少了模稜兩可，以前慣性交俾監製、公司，現在會自己做決定。」

談到ROVER的發展，Kim認真表示，「我有一個理想，希望呢對Band能成為香港人的寄託……」看到隊友驚訝表情，他再補充，「理想嘛！純粹我自己想，任何人聽我們的歌會有一種情緒、信念或任何寄託。」Jason點頭認同，「有時fans會私訊分享，當經歷一些事，聽我們的歌得著力量，會覺得我哋嘅歌有用。」 不過，現實與理想往往存有落差，要在樂壇突圍而出，絕非易事，面對歌曲傳唱度和評論不似預期時，希晉坦言心情難免受影響，「做音樂當然想更多人聽，將你的信念或精神散發出去，有時要取捨。但又不需想太多，只要認真做好作品，就會多人有共鳴，亦要睇天時地利人和，不能一下子做到。」

常言道，香港夾band路難行，早前亨仔曾回應網民，自爆月入低於一萬，他直言經濟有壓力，「因爸爸身體都開始差，年紀大都差不多退休，現在我妹妹(十冰, YouTuber)頂住，真係要讚佢好能幹，但希望自己可幫手，(內心不好受？)都係，點解要妹妹幫，對自己都幾大壓力。」要兼顧學業和演藝工作，亨仔惟有做散工幫補家計，「有時炒散，做運輸。」本身是廚師的Kim亦表示，「試過有一期冇俾家用，家用都理解，有時出糧請屋企人食飯，佢哋都話唔好食咁貴，留返俾自己用。」Jason剖白道，「自覺做得未夠好，就係未能報答家人養育之恩，反而他們常關心我生活如何，夠唔夠錢用。」

不過，外在環境都未能動搖他們的信念，收入多少仍會繼續做音樂，希晉直言總有困難時刻，「現在經濟差，惟有大家音樂人一齊頂硬上，我睇網上有話，這個巿首要鬥堅持，我覺得講得很對，其實你做音樂或做任何事，都要鬥堅持，就像做運動，惟有堅持到最後一秒就是贏家。」希晉最感動是有母親分憂，「有時唔開心，我比較少表達自己感受，但就可同媽媽傾偈，多謝佢一直嘅支持，給我很大動力。」